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大庭廣眾扯下女衣服、胸罩 色狼判刑14個月

劉姓色狼對女子襲胸，還當眾把她的衣服及胸罩扯下來，害被害者大庭廣眾下赤裸上半身。（示意圖）

劉姓色狼對女子襲胸，還當眾把她的衣服及胸罩扯下來，害被害者大庭廣眾下赤裸上半身。（示意圖）

2020-06-24 12:19:39

〔記者王定傳／新北報導〕今年2月，女子小蘭（化名）行經府中捷運站2號出口附近時，遭26歲的劉姓男子襲胸，她氣炸抓住對方衣領質問；劉男惱羞成怒，揮拳攻擊，還把她的衣服及胸罩扯下，害小蘭在大庭廣眾之下赤裸上半身，新北地院審理後，依違反性騷擾防治法判劉男4月徒刑，另依強制猥褻罪判刑10月。

本案發生於今年2月24日早上9時許，小蘭當時牽著U-Bike經過府中捷運站2號出口附近，與劉男擦身而過，卻慘遭襲胸，她隨即抓住劉男衣領，質問她為何要這樣做？

劉男惱羞成怒反問有何證據，雙方因而發生拉扯，劉男竟出拳攻擊，毆打小蘭頭部及背部，還把她壓制在地，不顧她反抗及旁人大聲喝斥，當眾把小蘭的衣服及胸罩扯下，害她在大庭廣眾之下赤裸上半身。

經過該處的多名民眾，協助制伏劉男後報警處理，小蘭事後不甘受辱報警處理，劉男否認襲胸，還說：「是小蘭突然抓住我的衣領、罵我三字經、脫掉我的褲子，我才把她的上衣與胸罩拉下來，我也沒有打她」。

合議庭不採信，審酌劉男自2016年間起，每年均有至少一次在公共場所對異性進行性騷擾行為，仍不知悔改犯案，致使小蘭在大庭廣眾下赤裸上半身，侵犯小蘭身體隱私、破壞小蘭對他人的信賴感，且造成小蘭身心嚴重受創，犯後否認犯行，未賠償和解，態度不佳；可上訴。

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