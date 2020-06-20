色公公看A片情慾高漲 竟要求媳婦「讓我抱一下」

新北地院依強制猥褻罪嫌，判對媳婦伸出狼爪的前公公有期徒刑10月。（記者陳慰慈攝）

2020-06-20 13:16:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子小茹2014年與丈夫離婚後，仍與前公公同住，去年5月，前公公疑似看完A片性慾高漲，強行把小茹壓制在床上，並出言說：「讓我抱一下」，隨即撫摸她的胸、背，被拒後又尾隨進入小茹進房，再度強壓她的身體，新北地院今依強制猥褻罪嫌判前公公有期徒刑10月，可上訴。

判決指出，小茹的兒子與前公公同住一間房，去年5月5日晚間11時許，小茹到前公公房間想看兒子入睡狀況，恰巧撞見前公公在看A片，小茹怕尷尬裝作若無其事跟前公公聊天，未料前公公卻突然對小茹說：「讓我抱一下」，並伸手從她的側胸摸到後背，不顧她反抗，將她撲倒在床。

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小茹奮力掙脫後回房，前公公仍尾隨她到房間，不顧她已側身將雙手環繞胸前，仍繼續伸手用力把她的右手扳離，小茹事後除了打電話向表哥哭訴求救，也向前公公抱怨：「希望昨天的事不要再發生」，不料，只得到一聲冷笑回應，小茹因此火速攜子搬出前公公住處，並對前公公提告。

審理時，前公公辯稱，每晚睡前都會喝酒助眠，原本在看A片，沒預料到小茹會進房，後來兩人聊天，他希望小茹有男友的話就搬家，小茹否認，他才會一時衝動說：「如果隨便人都可以抱，那我也抱一下」，小茹說他喝醉了，隨即離開房間，他後來越想越氣，才會進小茹房間要她搬家，兩人拉扯間不小心才會壓在小茹身上。

法官認為，小茹前後供詞一致，加上表哥也證稱小茹因此情緒低落，事後小茹與前公公臉書私訊也提及：「說什麼『抱一下啦』的事，傷害已經造成，如果受害者是你女兒，你會放心讓她再回去？」等語，前公公並未否認小茹的指控，法官因此不採信前公公辯詞，判他有期徒刑10月。

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