稱被疑非元配、抹紅 李佳芬繼告3名嘴再告主播、記者

2019-09-23 11:59

［記者黃淑莉／雲林報導］高雄市長韓國瑜妻子李佳芬繼上週告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3位名嘴涉嫌妨害名譽加重誹謗，今天再委任律師到雲林地檢署遞狀提告年代電視台主播張雅琴涉嫌公然污辱、妨害名譽，蘋果日報總編輯陳裕鑫與不實報導的記者涉嫌妨害名譽。

李佳芬今天委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安今天早上10點半到雲林地檢署狀控告張雅琴及蘋果日報總編輯與不實報導的記者。

郭羿廷指出，針對張雅琴部分，是她過去2個月不只一、二次在節目逾越新聞界線，把年代1800新聞當成自己的直播平台，發表把韓國瑜夫妻抹紅，自降國格去與中國有任何超越和平協議等言論，這些都是明顯不實的加重誹謗及公然污辱言論。

蘋果日報部分是針對在7月16日到9月12日間網路即時平台的一些報導，例如最近傳提到李佳芬是不是韓國瑜的元配，這只是冰山一角，張雅琴與蘋果日報的共通點都是對明顯不實的事實卻冒然大肆散播，這已是詆譭。

至於提告幾位記者，郭羿廷表示，不便透露標的言論有幾件，因為記者都不具名，會透過檢察官在偵查過程查明。

張捷安在現場代表李佳芬發言指出，她認為這次選舉及未來選戰是史上最黑暗及最慘烈，她也知道韓粉會保持理性，但面對這陣子不實指控會氣不過，但請韓粉保持理性，不要中了抹黑集團的圈套，捲入不必要法律紛爭。

另張捷安強調，未來一樣會嚴守真實惡意、未經查證的界限，持續搜證中，針對有違反者提告。

對於上次提告有箝制言論自由部分，律師郭瓊茹表示，所謂言論自由並不是全然沒有界限，惡意發表、明顯不實言論都不是言論自由保障的範圍，李佳芬這次及上次提告都是針對名譽權受損部分，捍衛她法律上的權益。

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