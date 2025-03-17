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    屏東市凌晨街頭槍戰 5人送醫 疑與傳播妹遭侵犯有關

    屏東市街頭爆發槍戰，地上留有約26個彈殼。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    屏東市街頭爆發槍戰，地上留有約26個彈殼。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    2025/03/17 07:05

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光南路一處洗車場外馬路，今天（17日）凌晨1時許爆發街頭槍戰，兩派人馬共4車對峙交火，造成5人輕傷自行就醫，地面遺留26個彈殼，據傳可能與傳播女子疑遭侵犯有關，警方稍後將進一步說明。

    據了解，該起事件疑先是在萬丹鄉丹榮路發生球棒砸店風波，接著就在屏東市瑞光南路發生槍擊案，從網路流傳的影片推測，槍戰發生時，兩派人馬可能分乘4輛車，在街頭對峙交火；案發時，有行經附近車輛的行車記錄器，錄到疑似連續槍響，氣氛十分緊張。

    案發後警方封鎖現場，鑑識小組展開採證，屏東警分局長林明波到場坐鎮指揮，調度警力全力追查；現場發現一輛深色轎車，車身上留有彈孔，地面則共留下約26枚彈殼。

    兩派人馬對峙火拼，造成5人受輕傷自行就醫，網傳可能與一名傳播女子疑遭侵犯有關，但警方仍要進一步調查，在釐清後稍後對外說明。

    警方封鎖現場調查。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    警方封鎖現場調查。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    警方封鎖現場調查。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    警方封鎖現場調查。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    屏東市街頭槍戰，警方封鎖現場調查。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    屏東市街頭槍戰，警方封鎖現場調查。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    現場留有一部深色轎車。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    現場留有一部深色轎車。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    現場留有一部深色轎車，車身上有彈孔。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    現場留有一部深色轎車，車身上有彈孔。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    案發後警方到場調查，右為屏東警分局長林明波，中為偵查隊長石加宏。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    案發後警方到場調查，右為屏東警分局長林明波，中為偵查隊長石加宏。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

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