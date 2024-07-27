自稱留美 誆可治病、教賺錢 心靈導師開課 斂財1600萬

假心靈成長課程斂財流程圖。（刑事局提供）

2024/07/27 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕女子張淑珺涉開設心靈課程，招收罹病或職場遇挫折者，誆可治病、上她的課可年賺千萬等，每名學員學費少則數十萬、高則數百萬元；張女為控制學員，還訂定違反指示時會遭處罰等多項離譜規定。刑事警察局偵九大隊第二隊獲報張女涉嫌斂財，將她法辦，目前已有三名學員指控受害，財損逾一六○○萬元。

招罹病或職場受挫者 學費上百萬

警方是在四月間展開追查，認定張女、張的丈夫與兩名助理等四人，分涉詐欺、恐嚇取財等罪；另有四名學員疑奉張女之命教訓毆打其他不聽話學員，一併被依傷害罪移送檢方。

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警方調查，商專畢業的六十六歲張女，自稱赴美學習心靈課程訓練，出版過兩本如何當老闆的書籍，二○○九年起在新北市新店區租屋開設「新心人類未來學淨化學院」，指導罹癌來此尋求心理治療，或想培養賺錢能力的民眾，還同時經營咖啡廳、按摩店。

要學員服從 訂違者處罰離譜規定

張女除誆稱修課可使疾病不復發及擁有年收千萬元能力，還加開其他心靈或沉浸式英文課，每一課程學費動輒百萬元；她要求學員服從，不聽者須自我掌摑、下跪道歉或遭毆打，甚至指示學員同性結婚、教他們互相愛撫等。

當有學員無力繳付學費，就以賺學費或訓練賺錢為由，安排到其經營的店家工作、當外送員；張女還曾以杯子沒洗乾淨、地上有樹葉未掃等由，對學員罰款。張女否認不法，供稱所下指示是訓練課程之一與手段，並經學員同意，不願意可隨時終止。

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