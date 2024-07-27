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幼兒園性侵案蔣市府提精進計畫 應曉薇：法律面仍偏袒加害人

台北市議員應曉薇。（資料照）

台北市議員應曉薇。（資料照）

2024/07/27 22:23

〔記者楊心慧／台北報導〕蔣市府針對台北市培諾米達信義幼兒園性侵案做出檢討報告，稱全案將由北市府主動移送監察院，並提出十項精進計畫。國民黨北市議員應曉薇受訪表示，目前事發後僅能將狼師做停職調查，有具體事證才會做處分，即使知道狼師有問題，法律面仍偏袒加害人，尤其幼兒園還會提起申訴，恐增加處理的時間，呼籲北市府不能延續消極法令，針對重大、明顯事件，應當機立斷同步移送。

應曉薇受訪表示，應通盤檢討程序面的問題，現今狀況是通報後調閱監視器等紀錄，再移送府審查是否受理調查，後續再組成調查小組，才開始訪談相關人員，最後完成調查報告再交認定委員會決議或移送，但其實針對重大、明顯事件，應當機立斷同步移送，一旦檢方受理並有基礎證據，就同時廢止許可。

應曉薇表示，目前事發後僅能將狼師做停職調查，有具體事證才會做處分，即使知道狼師有問題，法律面仍偏袒加害人，尤其幼兒園還會提起申訴，恐增加處理的時間，呼籲北市府不能延續消極法令，過去她協助家長處理許多兒虐、性侵案，許多幼兒園最後僅草草開罰6萬至8萬元，尤其許多家長最後放棄，就因不想讓孩子面臨冗長的調查，又再受一次傷害。

應曉薇指出，當事件發生後，幼兒園都會先安撫家長，她則建議陳情家長，府內疊床架屋做一堆調查浪費時間，直接到婦幼隊做筆錄，無論霸凌、性騷、性侵事件，大多幼兒園都應付家長，告知教育局、社會局已立案調查，甚至想大事化小小事化無，府內的程序的確是依照中央處理規範，目前法令未修正，為了保護孩子，她認為直接報案，因檢方才有實質調查權。

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