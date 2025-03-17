住院一月首現身 教宗感謝祈禱心繫全球

88歲的教宗方濟各16日在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）的小教堂內祈禱。他身著白色長袍，披著紫色領布，這是他自肺炎住院一個月以來的首張公開照片。（圖：梵諦岡新聞辦公室）

2025/03/17 05:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕梵蒂岡16日發布教宗方濟各（Pope Francis）住院一個月來的首張照片。照片中，他身著白色長袍，披上象徵共祭彌撒的紅色領布（stole），在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）小教堂內，神情專注。這張照片的公開，引發全球天主教徒的關注。

CNN報導，88歲的教宗方濟各上個月因肺炎入住傑梅利醫院，這是他自2013年當選教宗以來，住院時間最長的一次。梵蒂岡表示，教宗當天在醫院的小教堂內參與了共祭彌撒（concelebrated Mass）。共祭彌撒是指教宗與其他神父共同主持彌撒，不僅僅是參與或領受聖體（Eucharist）。

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除了參與彌撒，教宗方濟各持續接受治療和復健，並在週日處理了部分公務，但沒有接見訪客。儘管健康狀況不佳，他仍心繫全球。在預先發給媒體的每週三鐘經（Angelus prayer）禱文中，他感謝各界人士的關心與祈禱，並稱這段與病魔對抗的時期為「考驗的時刻」。

教宗特別關懷飽受戰火蹂躪的國家。他在禱文中呼籲世界和平，並點名烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸、蘇丹和剛果民主共和國等國家，希望各方停止衝突，為這些地區的人民帶來和平。

醫院外，也洋溢著溫馨的關懷。當地時間上午11點30分過後，數十名學童聚集在傑梅利醫院前的廣場上，他們手持代表教廷的黃、白雙色氣球，高聲呼喊著「教宗萬歲」（viva il papa），用稚嫩的童聲為教宗加油打氣。孩子們在廣場上齊聲祈禱了三鐘經，隨後，一群小朋友帶著鮮花和氣球進入醫院，希望能將祝福親手送給教宗。教宗在禱文中也提及了孩子們的關懷，並表達了感謝與期待。

梵蒂岡新聞辦公室週六表示，教宗的整體情況穩定，但仍需持續接受醫療照護。醫療團隊透露，為了幫助教宗呼吸順暢，他們在夜間為教宗使用了非侵入性機械通氣設備，而隨著教宗的狀況逐漸改善，這項輔助措施的需求已逐漸減少。白天，教宗則持續接受高流量氧氣治療，以確保他獲得足夠的氧氣。

儘管仍在住院治療，教宗方濟各並未停下腳步。他不僅持續關心全球事務，還批准了一項為期三年的天主教會改革進程，展現了他堅定的領導力。

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