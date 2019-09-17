稱遭不實抹黑 李佳芬提告3名嘴加重誹謗

2019-09-17 12:11

［記者黃淑莉／雲林報導］高雄市長韓國瑜妻子李佳芬今天早上委託律師郭羿廷分別到雲林地院和地檢署遞狀控告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3人妨害名譽加重誹謗，強調3人的言論真實惡意非常明顯，透過法律進行權益保障。

郭羿廷轉述委託人李佳芬的說法指出，這次選舉過程中受到非法的污辱與誹謗的數量已不勝數，人格與名譽受到不可回復的傷害，她可以理解這是參與總統大選必經的過程，但為保障自己的權益及捍衛名譽，決定對於惡意言論提出告訴。

李今天針對洪耀南向雲林地方法院提出自訴，對吳佩蓉、鄭佩芬則是向雲林地檢署遞狀控告。

郭羿廷表示，洪耀南與鄭佩芬言論屬於直接抹黑具有明顯的真實惡意；另一位高雄市立委擬參選人吳佩蓉則針對韓國瑜夫婦提出不實指控，其中有關韓國瑜競辦團隊在去年11月17日入住總統套房，對此韓競營在先前已說明，但吳依然維持原來言論，有嚴重惡意。

另9月12日吳佩蓉透過臉書指控韓國瑜夫婦透過賤租土地、創辦維多利亞學校發大財及修法私校聘用外籍教師等，這些是很大錯誤，且明顯妨害韓國瑜夫婦名譽。

郭羿廷指出，韓國瑜夫婦一再認為行得正坐得端，不用去畏懼旁人不實的抹黑，但因應廣大支持者的疑問，且做為一位總統參選人應該捍衛自己在國人心中的形象、人格及尊嚴，實在是因過去一、二個月不實的指控及抹黑非常明顯，經與律師團討論後決定提告。

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