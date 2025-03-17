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    03/17 各報重點新聞一覽

    委會主委邱垂正表示，將查處藝人有無中國身分證件，若有就會立刻幫藝人轉移。（記者廖振輝攝）

    委會主委邱垂正表示，將查處藝人有無中國身分證件，若有就會立刻幫藝人轉移。（記者廖振輝攝）

    2025/03/17 06:32

    自由時報

    台灣藝人若查有中國身分證 台灣身分即刻註銷

    侯佩岑、歐陽娜娜等數十名台灣藝人日前在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，將查處藝人有無中國身分證件，要歌誦中國就不要巴著台灣身分，若有就會立刻幫藝人轉移身分，不再讓藝人藉台灣身分混淆視聽或對台統戰。

    詳見台灣藝人若查有中國身分證 台灣身分即刻註銷

    備戰台灣有事 日本將在九州部署長程飛彈 射程千公里 涵蓋北韓、中國沿海

    由於中國侵犯台灣的危機高漲，日本為強化西南地區防禦，擬於二○二五財政年度底，優先在九州部署長程飛彈。共同社報導，預定部署的是日本國造改良式「12式陸基反艦飛彈」，射程可達一千公里，部署於九州後，射程將涵蓋北韓和中國沿海地區，一旦西南地區遭到攻擊，將可對敵方船艦等發動反擊，以提升嚇阻力。

    詳見備戰台灣有事 日本將在九州部署長程飛彈 射程千公里 涵蓋北韓、中國沿海

    老翁遭假投資騙走1650萬 溯源追查 銀樓是空殼 竟是詐團水房

    台北市一名退休老翁落入詐騙集團假投資陷阱，被騙走一六五○萬元，警方逮到面交車手後溯源追查，赫然發現水房竟在台中市一家銀樓，警方查出周姓銀樓老闆涉重嫌，前往逮他與四名同夥時，在銀樓內竟找不到任何值錢珠寶與貴金屬，懷疑銀樓「掛羊頭賣狗肉」只是個幌子，實際專門負責幫詐團洗錢。

    詳見老翁遭假投資騙走1650萬 溯源追查 銀樓是空殼 竟是詐團水房

    聯合報

    電價下月起擬漲6% 估904萬戶家庭每月多付百元

    經濟部預計兩周內決定下月起的新電價，預估整體電價平均漲幅約百分之六，民生住宅及小商店用電調幅更高，介於百分之十一至百分之卅三。以目前家庭平均每月用電三三八度的非夏月電價為例，估計每月電費將增一百多元。

    詳見電價下月起擬漲6% 估904萬戶家庭每月多付百元

    川普裁員大刀 砍美國之音

    美國總統川普政府十五日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。此前，川普十四日晚間已發布行政命令，要求管理VOA的美國國際媒體署（USAGM）終止法定以外活動。國際媒體署終止合約的對象，包括在台北設有辦事處的自由亞洲電台。

    詳見川普裁員大刀 砍美國之音

    中國時報

    日要求世博台灣館 不能具官方色彩

    日本共同社16日報導，日本外務省已向台灣提出要求，希望明確表示2025年大阪世博的「台灣館」為「民間企業」參展。報導引述知情人士說法稱，此舉為日方對我經濟部6日聲明的質疑，因台日兩地並無邦交關係，該聲明可能引發台灣以政府身分參展的疑慮。對此，國民黨立委翁曉玲質疑，政府所稱的台日關係友好，究竟好在哪裡？

    詳見日要求世博台灣館 不能具官方色彩

    總統府：台灣不是升高情勢的一方

    賴清德總統13日召開國安高層會議，首度定義大陸為「境外敵對勢力」，美國國務院日前對於媒體詢問「此舉是否涉及改變現狀」未正面回應，僅強調會支持台灣面對來自大陸的施壓。總統府16日說明，台灣從來不是升高情勢的一方，賴清德針對當前五大國安威脅，推出17項策略，正是為因應中共對台灣日益嚴重的威脅進行反制，以維持台海和平穩定現狀。

    詳見總統府：台灣不是升高情勢的一方

    中國侵犯台灣的危機高漲，日本為強化西南地區防禦，擬於2025財政年度底，優先在九州部署長程飛彈。（取自日本陸上自衛隊官網）

    中國侵犯台灣的危機高漲，日本為強化西南地區防禦，擬於2025財政年度底，優先在九州部署長程飛彈。（取自日本陸上自衛隊官網）

    一名退休老翁落入詐騙集團假投資陷阱，被騙走1650萬元，警方查扣贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

    一名退休老翁落入詐騙集團假投資陷阱，被騙走1650萬元，警方查扣贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

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