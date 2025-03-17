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    老翁遭假投資騙走1650萬 溯源追查 銀樓是空殼 竟是詐團水房

    一名退休老翁落入詐騙集團假投資陷阱，被騙走1650萬元，警方查扣贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

    一名退休老翁落入詐騙集團假投資陷阱，被騙走1650萬元，警方查扣贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

    2025/03/17 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名退休老翁落入詐騙集團假投資陷阱，被騙走一六五○萬元，警方逮到面交車手後溯源追查，赫然發現水房竟在台中市一家銀樓，警方查出周姓銀樓老闆涉重嫌，前往逮他與四名同夥時，在銀樓內竟找不到任何值錢珠寶與貴金屬，懷疑銀樓「掛羊頭賣狗肉」只是個幌子，實際專門負責幫詐團洗錢。

    北市警中正二分局去年底接獲退休老翁報案，老翁聲稱透過手機通訊軟體，加入詐騙集團投資群組，他被假投資話術騙得團團轉，先後透過轉帳、面交被詐走一六五○萬元；他事後見帳面上獲利滿滿想出金卻頻遭阻撓，這才發現受騙，氣得報警。

    銀樓沒珠寶、金銀 疑負責洗錢

    警方今年一月循線逮捕當初與老翁面交取款的車手，根據車手通聯對話紀錄，查出車手取得贓款後，轉交給更上一層的水房，警方追查發現水房負責人為在台中經營銀樓的四十歲周姓男子，本月十二日兵分多路前往逮周，且同步到台南、雲林、彰化等地逮捕蔡男等四名共犯。

    警方監控逮周時，他正好在台中一家麵店吃早餐，還頻頻用手機打電話遙控指揮詐團，他被逮後否認負責替水房收帳，警方後到銀樓搜索時，發現銀樓內沒有任何值錢的珠寶或貴金屬。

    據悉，周等五嫌對案情避重就輕，完全否認犯行，警最終查扣七十三萬餘元贓款、十五支手機，詢後依詐欺、違反洗錢防制法送辦，檢方訊後將五嫌都聲押獲准，正擴大追查贓款與洗錢流向。

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