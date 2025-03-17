工作一定要做滿1年？他調魔王部門崩潰 網曝「1特質」就不怕

有網友因離職年資問題po文求助。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/03/17 01:01

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名112年畢業的新鮮人在Dcard發文詢問，「工作一定要做滿一年嗎？」他表示，這是他的第二份工作，眼看只剩一個月就滿一年，卻突然被主管調往「全公司最難的部門」，讓他壓力爆棚。原PO坦言，該部門過去連資深同事都避之唯恐不及，自己0經驗就被派去，還不斷被學姊和主管責備，讓他每天都「以淚洗面」。網友回應，「我比較在意的是這個人各段職涯間是否有其主軸與累積」。

原PO 進一步說明，原本計劃滿一年就離職，如今面對新環境與沉重工作量，身心俱疲，同事也建議他不必再硬撐，應該早點離開。但他仍糾結，擔心年資只達11個月，未來投履歷會被用人主管認為經歷過短，增加求職難度，於是上網請益，盼能獲得更多建議。

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貼文引發熱議，有找人經驗的網友留言，現在多數求職者履歷都蠻短期的，「我比較在意的是這個人各段職涯間是否有其主軸與累積，例如都是圍繞在特地產業（如生醫產業）或職務（如行銷職/專案管理職等）」，不然會覺得這個人是亂槍打鳥，對工作專業本身沒有太多想法，共遑論這個人值得被培養XD。

許多網友認為「塊陶，沒差」、「確定要離職的話，真的不差這一個月」，勸他直接「請假去面試新公司」或「把特休加病假請一請，每週去兩天混過一個月」，也有過來人分享經驗鼓勵原po，「我第一份正職做兩個月就裸辭，還是找到後續工作」、「身心健康最重要，就算待滿一年也沒有什麼太大影響」、「我也2023畢業，前兩份工作都沒滿半年，最後還是找到喜歡的工作」。

不過也有網友提醒，雖然11個月和12個月差距不大，但有些主管或HR可能會在意這段年資，「是我會撐完，履歷看起來會完整點，少被問離職理由」也有人苦笑，「反正公司有付你錢，當作是來學習」認為該不該走，其實還是得衡量個人承受度。

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