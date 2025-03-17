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    沒中獎又淋雨！大學生怨參加就博會白忙一場 網友這樣看

    近日有網友針對就業覽會問題發文詢問，引起討論。示意圖，2017年交大就業博覽會。（資料照）

    近日有網友針對就業覽會問題發文詢問，引起討論。示意圖，2017年交大就業博覽會。（資料照）

    2025/03/17 00:49

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名大學生近日在Dcard抱怨參加學校就業博覽會的經驗，直言自己已經連續3年參加，不但從來沒抽中獎，今年更碰上大雨，最後只帶回一堆DM和無用的小贈品，讓他大喊「是不是沒什麼意義啊？」引起不少網友共鳴，但也有不少網友認為，可趁機拓展視野，就博會仍能挖到一些有用資訊。

    原PO 無奈表示，攤位填資料的流程，跟在家上網填履歷幾乎一樣，現場還經常要在大太陽底下跑攤位領點數，吐槽「上週至少還有送我泡芙和百香綠，今天什麼吃的都沒有，還要被雨淋」，認為這參加實體博覽會還不如線上投履歷，要自己淋雨、排隊、集點，勞心又費力，根本得不償失，忙一整天結果最後只拿到一堆環保袋與傳單。

    網友留言也紛紛有感，「同感，暴雨真的沒心情逛」、「作為今天的企業廠商，覺得沒什麼意義+1」、「我參加了五年，今年則剛好出國錯過，看到下雨完全不後悔沒去」，也有人認為，「就博會的意義就是告訴家人你很努力地在找工作了」、「至少拿到了很多環保袋XD」。

    不過也有網友持相反意見，認為若好好利用還是會有收穫，「參加就博會是找工作最有意義的時期」、「趁機看看科系主要有哪些公司有職缺，拓展視野很重要」、「和勇於發問的同學一起逛，能挖到一些資訊，不然真的會變成集點大會」。

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