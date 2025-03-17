打破金錢豹創辦人1億交保紀錄！陳政谷天價2億、限4天內籌齊

涉入九州集團賭博、洗錢案的陳政谷（右2水藍衣），台中地院今天裁定2億元交保。（資料照）

2025/03/17 23:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢400多億，並查出前警政監林明佐在擔任台中市刑大大隊長時涉嫌當「內鬼」，其中主嫌陳政谷今天開庭審理第3次延押庭，經合議庭決議，陳政谷諭令2億元交保，且須在3月21日下午2點湊齊保證金否則延押。台中地院近年交保金最高紀錄原是涉及國泰洋酒逃漏稅案的老總劉榮祺，以及同案被告金錢豹的創辦人袁昶平，都是以1億元交保；今天陳政谷以2億元交保，打破兩人的紀錄。

陳政谷涉入九州集團的賭博、洗錢案，去年年5月24日被羈押至今，已在台中看守所關押近10月，不過陳政谷去年10月出庭時，全盤否認檢方指控，直指檢察官起訴都是不實指控，並進行非法拘提、羈押，強調非九州集團總裁，僅投資翔谷公司。

請繼續往下閱讀...

陳政谷3月5日召開第3次羈押庭，台中地院今天裁定，陳政谷在提出2億元保證金後停止羈押，並限制出海、出境8月，交保在外期間不得與同案被告和證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，每週三、六上午到指定派出所報到，若未能在今年3月21日下午2點前提出2億元的保證金，則自3月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

此交保金額也是台中地院近年裁定最高的保證金，同樣破億的交保金，則包括涉及國泰洋酒逃漏稅案的老總劉榮祺，以及同案被告金錢豹的創辦人袁昶平，兩人都以1億元交保，兩人也都展現「實力」，僅數小時內就順利籌到1億保證金順利交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法