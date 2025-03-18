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    脆掀「反共殺敵」熱潮！退伍軍人齊揭身分：願為台灣犧牲生命

    眾多退役軍人在網路上齊喊「我是台灣人，我反共」。示意圖。（資料照）

    眾多退役軍人在網路上齊喊「我是台灣人，我反共」。示意圖。（資料照）

    2025/03/18 01:11

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕面對中國紅色滲透統戰和威脅，總統賴清德日前提出17項對策，擬恢復軍事審判以強化國家安全防線；加上中配不斷鼓吹武統台灣，以及藍委大刪國防等預算事件發酵。引起眾多退役軍人高喊，「我是台灣人，我反共」，勇於自揭身分，掀起「反共殺敵」熱潮。

    應對中國對台灣的滲透和間諜活動，賴清德日前召開國安高層會議回應，「鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪刑、傷害自己的國家與國人不是『言論自由』；抖音擁有約44萬人的中配網紅劉振亞（亞亞），在社群平台持續鼓吹武力統一台灣，遭移民署廢止依親居留許可，讓眾多民眾開始聲援「反共熱潮」。

    隨著反共熱潮不斷升溫，社群平台threads掀起許多退役軍人出面表態，「我是台灣人，我反共」的立場，紛紛貼出身穿迷彩軍裝、以及服役梯次，並強調「國家有難必定挺身而出，不畏懼中國的威脅」。對此反共網紅「波特王」也曬出憲兵軍服力挺，讓這股反共聲浪愈加高漲。

    貼文曝光，引起許多網友聲援，「只要有戰亂，不論內亂還是外來戰亂，我絕對願意為台灣犧牲生命。」、「如果真的發生戰爭，不想只能逃跟躲，我也想挺身而出！」、「四十一戰鬥機作戰隊，空軍中尉退伍，我會保衛台灣自由民主」、「陸軍2111梯報到，教召了三次，只要國家需要我，隨時上戰場」、「如果台海戰爭開打，我會回應國家的徵召，與前線的弟兄生死與共」。

    脆近日掀起反共殺敵熱潮，大家敢於自揭身分，甚至願意犧牲生命。（翻攝threads）

    脆近日掀起反共殺敵熱潮，大家敢於自揭身分，甚至願意犧牲生命。（翻攝threads）

    脆近日掀起反共殺敵熱潮，大家敢於自揭身分，甚至願意犧牲生命。（翻攝threads）

    脆近日掀起反共殺敵熱潮，大家敢於自揭身分，甚至願意犧牲生命。（翻攝threads）

    脆近日掀起反共殺敵熱潮，大家敢於自揭身分，甚至願意犧牲生命。（翻攝threads）

    脆近日掀起反共殺敵熱潮，大家敢於自揭身分，甚至願意犧牲生命。（翻攝threads）

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