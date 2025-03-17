南投縣政府鼓勵綠美化 無償提供苗木種植

南投縣政府為鼓勵民眾植樹綠美化，即日起至4月30日無償提供苗木供縣內社區、學校、機關團體及民眾申請種植。（參山國家風景區管理處提供）

2025/03/17 06:52

〔記者張協昇／南投報導〕3月春暖花開，也是植樹月，政府各單位均舉辦發放樹苗活動，南投縣政府為鼓勵民眾植樹綠美化，即日起至4月30日無償提供苗木供縣內社區、學校、機關團體及一般民眾申請種植，提供的苗木包括杜鵑、含笑、桂花、樹蘭、七里香及細葉仙丹等達數十種，有意申請種植者，可洽詢當地公所索取申請書件，或至縣府農業處網站（https://reurl.cc/j9MaXZ）下載申請表格，依規定申請核撥所需苗木。

南投縣政府農業處表示，民眾申請無償配撥的苗木，種植綠美化及造林完成後必須提供種植前後成果相片至少2張，且不得有將配撥苗木轉售圖利或應用於商業廣告贈送，以及有閒置、棄置不予種植等情形，否則 將向申請人或申請單位求價，如不償還即送法務部行政執行署強制執行，往後也不再核撥。

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此外，縣府4月19日也將在埔里福興親子公園舉辦「2025世界地球日」活動，現場除安排趣味闖關遊戲，也會植樹及發送樹苗，讓民眾帶回樹苗種植，透過植物吸收二氧化碳、釋出氧，並吸收各種污染氣體，以達到減少懸浮微粒淨化空氣品質目的，歡迎民眾踴躍參加，一起來種樹造林保護環境，促進身體健康，共同愛護地球。

南投縣政府去年與農業部林業及自然保育署南投分署，在埔里福興溫泉區舉辦世界地球日活動，學生參與植樹。（林保署南投分署提供）

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