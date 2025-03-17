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    台灣藝人若查有中國身分證 台灣身分即刻註銷

    委會主委邱垂正表示，將查處藝人有無中國身分證件，若有就會立刻幫藝人轉移。（記者廖振輝攝）

    委會主委邱垂正表示，將查處藝人有無中國身分證件，若有就會立刻幫藝人轉移。（記者廖振輝攝）

    2025/03/17 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕侯佩岑、歐陽娜娜等數十名台灣藝人日前在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，將查處藝人有無中國身分證件，要歌誦中國就不要巴著台灣身分，若有就會立刻幫藝人轉移身分，不再讓藝人藉台灣身分混淆視聽或對台統戰。

    邱垂正提及，最近十年來，因申領中國身分證被「註銷」台灣身分共六七六人，主管機關持續查察中。

    邱垂正：竟有赴中藝人 支持武統

    邱垂正分析，王毅講「中國台灣省」後，第一時間就有廿幾名藝人一同轉貼，背後都有相關操作，中共官媒加以報導，藉此對台認知作戰。

    邱批評，赴中發展藝人以前唱頌中華人民共和國偉大及祝賀生日，現在變本加厲。去年中共「聯合利劍Ｂ」軍演，部分藝人轉發支持對台軍演，連武統都在支持，「你要愛它，以它為榮，我們沒有意見，但不能反過來要消滅自己國家」。

    調查藝人 有無與中共黨政軍合作

    邱垂正指出，主管機關文化部會行政調查，檢視藝人與中共黨政軍有無合作行為，只要有政治性主張，將涉違反兩岸條例第卅三條之一。會請藝人或所屬演藝公司、經紀人來說明，為何要與中共合作。

    邱垂正說，這些藝人大多住在中國，可能申領中國身分證件，內政部等單位將調查入出境資料追查。歐陽娜娜等人要歌誦中國，就不要巴著台灣身分；若查到有中國身分，政府就會立刻轉移身分，不會繼續再讓他們藉台灣身分混淆視聽或對台統戰。

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