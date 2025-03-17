備戰台灣有事 日本將在九州部署長程飛彈 射程千公里 涵蓋北韓、中國沿海

中國侵犯台灣的危機高漲，日本為強化西南地區防禦，擬於2025財政年度底，優先在九州部署長程飛彈。（取自日本陸上自衛隊官網）

2025/03/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕由於中國侵犯台灣的危機高漲，日本為強化西南地區防禦，擬於二○二五財政年度底，優先在九州部署長程飛彈。共同社報導，預定部署的是日本國造改良式「12式陸基反艦飛彈」，射程可達一千公里，部署於九州後，射程將涵蓋北韓和中國沿海地區，一旦西南地區遭到攻擊，將可對敵方船艦等發動反擊，以提升嚇阻力。

強化西南地區防禦 提升嚇阻力

日本在二○二二年制定的國家安全保障戰略中，納入對敵方基地發動反擊的能力，國造12式反艦飛彈被列為反擊主力。12式飛彈是由三菱重工於二○一二年升級88式陸基反艦飛彈而成的車載反艦飛彈，日本政府也編列大筆預算進行增程改良，射程從兩百公里擴增至九百至一千五百公里，可從陸地、船艦、潛艦和戰機發射的版本，正在開發或量產中，陸基版本計畫在二○二五年度結束前部署。

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12式陸基反艦飛彈 今年就部署

日本陸上自衛隊在包括九州和沖繩的西南地區，原本僅設有一個運用長程飛彈的地對艦飛彈連隊，即位於熊本市的第五地對艦飛彈連隊，去年三月在沖繩新設第七地對艦飛彈連隊，近期也預定在大分縣由布市新設第八地對艦飛彈連隊。

報導指出，位於九州的第五和第八地對艦飛彈連隊，可能率先部署12式陸基反艦飛彈。據報導，由於沖繩縣距離中國較近，為避免與中國緊張關係加劇，擬不列為率先部署對象。

部署於九州的12式飛彈，射程將涵蓋北韓和中國沿海地區。事實上，增程改良後的12式反艦飛彈，射程可能達到一千五百公里，而九州距離台灣約一千五百公里內，換言之，射程內的西南地區，包括釣魚台列嶼海域均已涵蓋。

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