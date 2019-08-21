怒！李佳芬批外界想盡辦法「困韓」 張雅琴爆氣狂轟

2019-08-21 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜夫人李佳芬日前北上永康商圈參加活動，除了一張牽手照引發外界熱議，對於韓國瑜不顧高雄淹水、北上跑行程，她則認為，「大家想盡辦法『困住』他」。對此，資深主播張雅琴聽聞非常不滿，爆氣怒嗆韓國瑜：「你是哪根蔥！」

高雄近日豪大雨，農作物損失持續擴大，韓國瑜卻北上新竹造勢，遭外界批評「心不在高雄」，但李佳芬卻認為，「如果大家要想盡辦法去困住他，讓他不能動，一定要找各種理由」。李佳芬還說，「高雄如果真的有什麼樣的災害，其實在南部地區是好幾個縣市都有」，也認為行政院長、行政部會首長都應該要共同關心「而不是只有一個韓國瑜」。

對此，張雅琴19日在年代新聞中不滿開砲，「有一點，年代晚報覺得沒有辦法接受的就是佳芬姊講的這句話，佳芬姊講這句話，這什麼話啊！她說，唉呦你們故意把韓國瑜困在高雄，嘖！」

張雅琴強調，「我今天要講一件事情，你（韓國瑜）今天是高雄市民選出來的，你拿的是高雄市的薪水，我們在享有權力的時候，我同樣享有義務，請問你憑什麼，禮拜六禮拜天你不在高雄，然後人家跟你講說高雄下雨，你（李佳芬）就說你把我困在高雄」。

最後，張雅琴忍不住怒嗆韓國瑜：「你是哪根蔥！你本來就應該留在高雄的，好不好」。

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