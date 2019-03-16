偷竹葉青躲廁所喝掉2/3藏水箱 慣竊這次被超商逆襲！

2019-03-16 16:20

［記者黃美珠／竹北報導］「小七」不堪其擾後的逆襲！

新竹縣竹北市某「小七」便利超商，疑因不堪50歲黃姓「燒酒狂」經常光顧偷東西，昨晚發現黃男踏入店內後直奔酒櫃，拿了瓶酒隨即不見蹤影，結果是窩在廁所。10分鐘後才見他空手走出，還直奔大門要走。「小七」員工立刻尾隨出店攔人、且報警，果然在廁所馬桶水箱內找到1瓶已被乾掉3分之2的竹葉青，把黃男交給警方今天移送法辦。

黃男跟警方說，「酒是他喝掉的」！因為他有酒癮，身上又沒錢，所以才會出此下策。

警方調查發現，黃男是名慣竊，但專偷小東西，因居無定所，處境幾乎跟街友無異，轄內不少超商都中過他的招，所以很多店家看到他都會格外當心。

警方說，這些店家起先因損失都是一些吃的、喝的等小物，氣歸氣，多半也都算了，但因次數太多，大家開始有點不堪其擾，才會有這次受害「小七」依法處理的情形。

警方是在昨晚7點左右獲報，指黃男涉嫌用「假廁所真偷酒」的方式，在當晚6點45分進入被害「小七」店內，隨即走向專門擺放各類酒品的貨架，拎了1瓶350毫升裝、售價120元的竹葉青就閃向廁所去。

「小七」員工告訴警察，他明明就有看到黃男手上拎了酒，但進去廁所後出來手上就空了。黃男人還在店內時，他們不便揣測、向對方詢問前述酒的下落，等到他走出店外，他才會跟上去攔人詢問「你剛才手上的竹葉青咧？有沒有結帳？」當下也立刻請另名店員報警到場處理。

警方到場後，果然眾人在「小七」廁所的馬桶水箱內，找到已經被開封、喝掉3分之2的竹葉青酒。調閱店內監視錄影畫面也看到黃男拿了酒後就去廁所，隔了10分鐘後走出廁所時手上卻空無一物。

黃男坦承馬桶內的竹葉青酒是他喝的、也是他塞進去的，今天下午被依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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黃男被「小七」店內的攝影機拍下涉嫌偷酒。（記者黃美珠翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

被黃男偷走竹葉青的「小七」酒品貨架。（記者黃美珠翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男涉嫌偷酒後躲在這個「小七」的廁所裡面乾掉3分之2瓶的竹葉青酒。（記者黃美珠翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

被黃男偷喝掉3分之2的竹葉青，最後從廁所馬桶水箱裡面起獲。（記者黃美珠翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

被黃男偷喝掉3分之2、藏放在「小七」廁所馬桶水箱內的竹葉青酒。（記者黃美珠翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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