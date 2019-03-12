修車師傅中國淘寶買偷車工具 借屍還魂車再現江湖

2019-03-12 12:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕有修車背景的劉姓男子等4人，從中國的淘寶網站買控制器晶片等偷車工具，先低價購買事故車或報廢車，再竊得同廠牌款型顏色的汽車，變造車身號碼，懸掛事故車或報廢車的車牌轉售上路，亦即俗稱的借屍還魂車，中打第六大隊第三隊逮捕4人，查獲3.5公噸大貨車等6輛借屍還魂車，這個集團百密一疏，警方調查汽車竊案時，無意間發現兩輛小貨車，懸掛一模一樣的車牌，進而發現4人是借屍還魂的變造車輛集團，依竊盜、偽造文書罪法辦。

刑事警察局偵查第六大隊第三隊（中打）指出，借屍還魂車的來源，是先低價收購重大車禍的事故車或報廢車，通常一輛車不超過5萬元，之後，再去偷相同廠牌款式顏色的汽車，塗改贓車車身、引擎號碼，再以事故報廢車之名轉售上路，另外，AB車指的是兩輛車掛同一號碼的車牌，例如把甲車的車牌複製兩面一組，懸掛到乙車上，或偷一面車牌，複製後懸掛到兩輛車上。

警方調查，劉姓（36歲、竊盜前科）、吳姓（34歲、竊盜前科）與張姓（45歲）、謝姓（39歲）等4人都是修車師傅，具有修車背景，劉男與吳男負責偷車，張男與謝男負責變造號碼、銷贓等後續作業，他們從事借屍還魂車的時間不詳，警方則是從去年夏天盯上他們，原本是調查偷車，卻意外發現，兩輛貨車懸掛同一面車牌，同時出現在台中市與雲林縣等地，懷疑他們不是單純偷車。

警方從1月至2月下旬，陸續搜索台中市、桃園市、彰化縣與嘉義縣等地，發現借屍還魂車的廠房位於嘉義縣的溪口鄉，查獲3輛3.5公噸的大貨車，兩輛自小客車，以及1輛小貨車，共6輛借屍還魂的贓車，4人也都坦承偷車與偽造文書，但供詞避重就輕，他們宣稱，從中國購買遙控器晶片，以掃描汽車電子鎖頻率密碼等手法，解開汽車防盜鎖而偷車，警方也查扣用來偷車的電子晶片、遙控器，甚至還有診斷電腦。

中打調查發現，變造車輛的車身防竊貼紙，有被破壞痕跡或缺損，「引擎蓋車輛排氣管制資訊」、「車身鈑件」及「塑膠飾板」等標籤的出廠年月，與車籍登載不符，車身號碼與電鍍防鏽層都有磨除痕跡，經電解還原出原車的車身號碼，才得以找出正確的車籍。

中打也呼籲，購買中古車輛時，應特別注意車輛來源及賣家誠信，避免買到借屍還魂車的方法，是詳細核對車輛年份及車款與行照登記是否相符，車輛防竊貼紙標籤黏貼處（位於引擎蓋、車門、葉子板、行李箱等處）是否有異常破壞或缺損，另外，車身號碼或引擎號碼是否有抹滅重新打印與異常生鏽。

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