老闆氣到懸賞5萬！上班首日就行竊 受害彩券行逾20間

2019-03-15 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名黃姓男子，去年底應徵彩券行假日員工，沒想到第一天就監守自盜，偷偷下注超過14萬元，又另外竊取現金8萬多元，事後受害店家找不到黃男，氣得公布監視器畫面，提醒同行小心，這才得知黃男從2015年就以類似手法行竊，受害的彩券行逾20間。

綜合媒體報導，去年12月，30歲的黃男前往彩券行應徵，他裝成愛家好男人的形象，並出示沒有前科紀錄的良民證，黃男雖然之前有犯案，不過因為被判緩刑，良民證沒有顯示出來，後來黃男學習上班內容時，也很認真地做筆記，老闆何昱奇以為他是個誠實、勤奮的好男人，沒想到卻在上班的第一天就發生這種事。

黃男12月9日第一天上班，在最後的15分鐘，偷偷下注67張的賓果與運彩，下注額累計超過14萬元，又從抽屜中偷走現金8萬多元，事後黃男隨即失去音訊，讓何昱奇氣壞了。

何昱奇將監視器畫面傳給同行，以防其他業者受害，這才發現原來黃男根本是慣犯，2015年起就用類似手法行竊，至今受害店家超過20家，何昱奇不願再看到有店家受害，決定懸賞5萬元獎金，希望黃男能早日被逮捕。

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