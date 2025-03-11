機上廁所堵塞！ 印度航空300乘客「膀胱苦撐10小時」緊急折返

印度航空在一架預計從美國芝加哥飛往印度德里、載有約300名乘客的客機，因機上12間廁所高達11間出現堵塞異狀，讓多數乘客膀胱近乎無法承受，客機在飛行近5小時後，不得不折返芝加哥。示意圖。（資料照，法新社）

2025/03/11 16:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）日前發生一起堪稱「屎」上最離譜的事故，該航空在一架預計從美國芝加哥飛往印度德里、載有約300名乘客的客機，因機上12間廁所高達11間出現堵塞異狀，讓多數乘客膀胱近乎無法承受，客機也因此在飛行近5小時後，不得不折返芝加哥，來回之下，乘客的膀胱至少被迫撐了約10小時。

綜合外媒報導，這起離譜事故發生在本月5日，印度航空一架航班編號AI126的波音777-300ER客機，在當天上午從美國芝加的哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）出發，預計飛往印度德里的英迪拉·甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）。然而，該航班卻在飛行近5小時左右發生故障問題。

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報導指出，不少乘客在客機起飛後，想前往廁所解決生理需求，結果發現機上的12間廁所，多達11間的馬桶出現堵死、完全無法使用的情況，也代表300名乘客在這趟長途飛行時間內，只能一起共用僅剩1間功能還可以正常運作的廁所，令許多乘客感到相當崩潰。機組員接獲大量乘客投訴後，最終決定將航班折返回芝加哥。

針對這起事故，印度航空一開始只以簡短的「技術問題」回應，事後才發聲明表示，航班降落後所有乘客與機組員正常下機，且有為乘客安排住宿及後續替代航班，並承諾提供退款，以將不便降到最低。然而，仍有乘客抱怨指出，他因為印度航空出包，被迫面臨必須與多家公司周旋退款與改票問題，對此直白形容是「客服地獄」。

報導指出，經過印度航空調查後，確認導致廁所故障的原因，是因為管線內塞滿布料和塑膠製品。飛航專家馬汀（Mark Martin）對此指出，客機出現1、2間廁所故障，還屬於正常範圍，但若發生「所有馬桶幾乎被堵死」的情況，反而是十分詭異的情況，並指出除非飛機有非常嚴重的故障問題，否則不太可能出現這種異狀。

經過印度航空調查後，確認導致廁所故障的原因，是因為管線內塞滿布料和塑膠製品。（圖擷取自@VishnuNDTV 社群平台「X」）

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