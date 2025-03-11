傳葉元之5年前就不滿被臨檢氣炸 轄區分局長也曾擺桌道歉

新北市國民黨籍立委葉元之。（資料照）

2025/03/11 16:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市國民黨籍立委葉元之被爆對基層員警不客氣，傳出板橋警分局處理陳情案件進度令他不滿，今年1月時任分局長陳宇桓因此擺桌道歉。記者追查發現，陳宇桓擺桌並非專程向葉元之「道歉」，而是剛好請里長、地方人士用餐，席間里長提起才臨時請葉元之一起用餐；但根據知情人士透露，5年前還在擔任新北市議員的葉元之不滿警方臨檢，當時該轄區分局長確曾擺桌道歉。

據悉，今年1月陳宇桓調任前與里長、地方人士安排一場聚會，席間有里長表示自己與葉元之熟稔，故臨時約他參加，葉元之到場後並未提起任何有關民眾陳情的事，現場氣氛還算熱絡；事後傳這場餐會是陳宇桓擺桌道歉，但無法獲得證實。

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據知情人士表示，5年前還在當新北市議員的葉元之參加完某聚會酒過三巡，搭助理開的車行經台64線快速道路，下交流道時正好碰上警方臨檢，葉元之當時搖下窗戶就問：「你不知道我是誰嗎？」員警被問得不知所措，仍依規定進行臨檢。

事發後，葉元之氣得放話要找警方麻煩，該轄區分局長得知此事後，不敢得罪這位在基層「頗有名氣」的議員，於是選在板橋某餐聽擺桌道歉，除了分局長外，時任局長、公關室主任等也有陪同出席。葉元之與會時仍擺出「民代」的架子，談話間得理不饒人，連陪同道歉的公關室主任也吃了不少排頭。

針對員警接受媒體採訪，新北市警局督察室表示，有關媒體報導疑似員警變聲受訪，其陳述內容多屬個人觀點，本局予以尊重。

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