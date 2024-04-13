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北市健身房涉嫌私營外匯交易 不法所得疑破千萬

士林地檢署偵辦健身房涉經營外匯案。 （資料照）（記者吳政峰攝）

士林地檢署偵辦健身房涉經營外匯案。 （資料照）（記者吳政峰攝）

2024/04/13 17:26

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地檢署懷疑台北市士林一間健身房涉以運動空間為掩護，私下經營外匯保證金交易，違反期貨交易法及組織犯罪，11日指揮刑事局偵九隊、台北市刑大、士林分局、中正二分局兵分16路搜索，扣得上千萬元等疑似不法所得，帶回葉姓負責人等13名被告，訊後諭知葉男等5人限制出境、出海；林、宋2人各30萬元交保；餘6人請回。

士檢指出，重大經濟犯罪專組檢察官偵辦該健身房葉姓負責人及員工涉嫌假借招攬學員，實則未經許可，私下違法經營外匯保證金交易，涉及違反期貨交易法及組織犯罪等，經連日調查、詳盡蒐證後，11日起指揮警方依法搜索台北及新竹等相關16處所。

士檢表示，經過員警搜查，當場扣得疑似不法所得現金上千萬元、泰銖18萬餘元、虛擬貨幣泰達幣6萬餘枚及賓士車1輛等物品，並帶回被告共13人，經檢察官於12日漏夜偵訊後，分別諭知林、宋二人各以30萬元交保，並限制出境、出海；葉男等5人均諭知限制出境、出海；其餘6名被告請回。

士檢說明，相關被告的身分究竟是健身房員工，或是另有其他角色，將持續深入追查，此外，也將確認有無其他不法情事，遏阻違法管道，保障投資大眾權益，籲請熱愛運動的民眾注意防範，透過合法管道投資以維護自身權益，以免受騙。

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