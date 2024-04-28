街友倒一中商圈超商前 警消到場確認死亡

男子被發現倒臥超商前，結果警消趕抵發現已明顯死亡。（游金隆提供）

2024/04/28 11:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈每逢假日吸引不少人潮，尤其昨天天氣突放睛，逛街人潮更是擠爆，期間一名男子倒臥在超商門口，一度被以為是酒醉路倒，結果有民眾查看，才驚覺男子已無呼吸心跳報案，警消到場確認男子明顯死亡，目前已查出身分報請檢方相驗，釐清死因。

據了解，該名男子是60多歲李姓街友，起初被以為是因為酒醉才倒臥在此，但有民眾發現不對勁上前查看情況，發現他沒有呼吸心跳，趕緊通報警消。

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超商所在地的北區錦平里長游金隆說，每個現代化城市都有街友的出現，他們的存在自有每個人的故事，我都給予尊重，從2006年擔任里長以來，沒有趕過街友，僅會出面勸誡不當舉止，昨天這位街友大哥常睡里民店家，中午開店後發現他躺在便利商店門旁。

起初大家以為他只是喝醉酒，沒想到過午有人去問訊沒聲音，於是119、110全來，結果人已往生；轄區第二分局表示，昨天中午12時46分許接獲民眾報案稱，有一名男子疑似喝醉倒臥在北區太平路段某超商外的座椅休息區，警方同步通報消防局救護人員，到場時經確認，該名李姓男子已無生命跡象。

經調閱監視器畫面，李男於凌晨零時許出現在該處休息，自8時許再無動靜，員警及救護人員到場時明顯呈現屍僵狀態，現場未發現外力介入或打鬥痕跡，已報請檢方相驗，分局長周俊銘表示，街友猝死街頭事件時有所聞，呼籲民眾如發現需要協助的人或狀況，可盡速撥打電話報案，由員警到場協助。

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