蘇澳籍漁船失去動力漂日本海域 台日攜手拖帶救援

宜蘭漁業巡護救難船「宜安6號」（左1）拖帶失去動力漁船（中），日方巡視船於後方隨行。（海巡署艦隊分署提供）

2024/05/10 19:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘇澳籍「大昇益（CT4-2764）」漁船8日在蘇澳東北方175浬、日本宮古島東北14浬處失去動力，漂往日本岸際方向，海巡署艦隊分署獲報，派遣萬里艦趕往救援，與日方海上保安廳合作，協助拖帶救援，今天傍晚5點安全返抵蘇澳港。

艦隊分署說，8日下午2點左右接獲漁業署通報，大昇益漁船失去動力，持續往日本岸際宮古島方向漂流，艦隊分署派遣台日海域線上巡邏的萬里艦趕往救援，海巡署勤指中心循外交管道與日方建立聯繫。

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日方經評估海流、風向等環境因素，研判恐有擱淺之虞，須及時處置，基於安全考量，日本海上保安廳先行派遣巡視船「PS-38」先行與漁船會合，拖帶到安全水域轉交我方，約定點距蘇澳港東北170浬。

宜蘭漁業巡護救難船「宜安6號」昨天上午11點續將漁船拖帶返台，萬里艦全程在旁伴航戒護，拖到距岸24浬時，蘇澳隊PP-3587支援戒護，在多方努力下，漁船今天下午5點平安返抵蘇澳港。

艦隊分署指出，台日友好合作救援失去動力的鮪釣漁船，未來將持續完善國際搜救合作網絡，培育海難救援專業人力，充實海上災防能量，提升海難救助效率及周邊海域緊急救護能量。

日方派遣巡視船「PS-38」先行與漁船會合，拖帶到安全水域，轉交我國艦隊分署。（海巡署艦隊分署提供）

蘇澳隊PP-3587前往支援戒護，在多方努力下，漁船終於在今天下午5點平安返抵蘇澳港。（海巡署艦隊分署提供）

海巡署艦隊分署派遣萬里艦救援，與日方海上保安廳合作。（海巡署艦隊分署提供）

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