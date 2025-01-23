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    領中國身分證開鍘！陸委會：李東憲、蘇士恩等3人註銷台灣身分

    李東憲在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE隊服卻高舉五星旗，日前更自爆拿到中國身分證。（取自微博）

    李東憲在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE隊服卻高舉五星旗，日前更自爆拿到中國身分證。（取自微博）

    2025/01/23 17:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅八炯日前推出「中國統戰紀錄片」，曾經高舉五星旗的跆拳道選手李東憲，在電話中向「閩南狼」陳柏源自爆，已拿到中國身分證。陸委會發言人梁文傑今天表示，主管機關已註銷李東憲、蘇士恩台灣身分。

    來自台南的男子李東憲，2023年參加在南韓舉辦的「亞太壯年運動會」跆拳道項目奪得銅牌，當時他身穿「TPE」字樣隊服，竟在頒獎台上高舉中國五星旗，甚至在受訪時聲稱「做為中國人，非常驕傲自豪」，引發台灣網友撻伐。

    定居廈門的李東憲，去年發文秀出中國定居證，自稱是「有身分的人了」；在八炯的統戰紀錄片中，李東憲則向陳柏源說，「我現在拿身分證了，我這邊勉勉強強一般啦。反正我每個月2、3萬吧。你如果要我拿錢出來，我是沒有錢啦。我確實是沒有錢，但你要資源要什麼政府這邊，我還是有的」。

    另外，泉州台青創業園總負責人林金城在「統戰紀錄片」向陳柏源誇口說，可協助台灣人以台胞證代辦中國身分證，再幫忙成立「跨境電商」等公司，協助向當地銀行超貸。他也拿出蘇士恩所辦的中國身分證，證明所言不假。

    梁文傑今天在陸委會記者會表示，網紅八炯影片發布後，目前已接獲10幾件檢舉案件，經過主管機關陸續完成查證，目前已註銷3個人的台灣身分，包括李東憲、蘇士恩2人。

    對於註銷台灣身分是查到哪些證據？梁文傑回應，「他們就是擁有中國身分證」。基本上喪失台灣身分，就是把你當成中國人，以後要回到台灣，就得拿中國相關文件申請才能入境，當然也不會有健保，基本上就是把他們視為中國人。

    梁文傑說明，目前有收到10幾件具體個案，蠻多是有證件照片，「若民眾知道相關情形，檢舉時可以提供具體證據給我們調查，其餘案件也會陸續查證」。

    媒體問及，除李東憲、蘇士恩外，另一名遭註銷台灣身分的人是誰？梁文傑說，因為不是影片中出現，不會特別提到。

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