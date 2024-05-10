為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

拔罐按摩變扎針放血 民俗治療師扎傷客人判刑

台中地院認為魏男坦承犯行而態度良好，依非法執行醫療業務罪判刑6月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

台中地院認為魏男坦承犯行而態度良好，依非法執行醫療業務罪判刑6月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2024/05/10 19:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中肄業的50歲魏姓男子，於台中市經營民俗療法店，林姓男子背部酸痛，由魏男按摩拔罐，魏男卻擅自扎針放血，賺得醫療費1500元。林男返家驚見自己背部瘀青，還有「不明點狀傷口」，氣得提出傷害罪告訴，中檢依違反醫師法起訴。台中地院審理時，魏男坦承有扎針放血的醫療行為，法官依非法執行醫療業務罪判刑6月，可易科罰金約18萬元，1500元宣告沒收。

判決書指出，經營民俗療法店的魏男，於2022年8月24日晚間，擅自為林姓男子扎針放血，賺得醫療費1500元，不料，林男返家之後，發現自己背部有瘀青及不明點狀針刺傷口，氣得向警方報案，控告魏男傷害罪，他並於檢方偵查時強調，當天魏男說，要為他提供背部舒緩、按摩背部的服務，沒想到會變成扎針放血。

台中地檢署偵查時，魏男坦承自己為林男「拔空罐放鬆」（俗稱拔罐），否認有扎針放血，他辯稱不知林男背部為何會有「不明點狀刺青」，他沒有問林男要不要做放血療程，只有問林男要不要拔罐。

不過，台中市食品藥物安全處醫政人員稽查時，確實發現工作層架內放有多盒優美採血針，且已有開封，魏男也承認自己平時有使用採血針，於顧客拉傷、紅腫的瘀青部分，用針具扎2到3下，幫助瘀青部位舒緩，中檢認為放血屬於中醫針灸刺血療法的醫療行為，魏男同時觸犯醫師法與傷害罪，從重依違反醫師法起訴。

台中地方法院審理時，魏男坦承犯行，法官認為他態度尚佳，衡量他高中肄業，案發後沒有工作、經濟狀況不好等狀況，依醫師法的非法執行醫療業務罪，判處徒刑6月，可易科罰金，收取的費用1500元沒收，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中街頭出現「7-11」機車車牌 林祈烽：擅改車牌要求查清楚
2024/05/10 17:16

台中街頭出現「7-11」機車車牌 林祈烽：擅改車牌要求查清楚
公車夾人拖著跑 中市府將處分
2024/05/10 05:30

公車夾人拖著跑 中市府將處分

普台教育新高度 學子躍進全美前三頂尖學府！
台中海線出現「日暈」 台中氣象站這樣說
2024/05/09 14:31

台中海線出現「日暈」 台中氣象站這樣說
3天又增265萬噸 鯉魚潭水庫蓄水逼近6成
2024/05/10 08:56

3天又增265萬噸 鯉魚潭水庫蓄水逼近6成
台74線北屯崇德段施工 5/10夜間封路8小時
2024/05/09 18:15

台74線北屯崇德段施工 5/10夜間封路8小時
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播