拔罐按摩變扎針放血 民俗治療師扎傷客人判刑

台中地院認為魏男坦承犯行而態度良好，依非法執行醫療業務罪判刑6月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2024/05/10 19:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中肄業的50歲魏姓男子，於台中市經營民俗療法店，林姓男子背部酸痛，由魏男按摩拔罐，魏男卻擅自扎針放血，賺得醫療費1500元。林男返家驚見自己背部瘀青，還有「不明點狀傷口」，氣得提出傷害罪告訴，中檢依違反醫師法起訴。台中地院審理時，魏男坦承有扎針放血的醫療行為，法官依非法執行醫療業務罪判刑6月，可易科罰金約18萬元，1500元宣告沒收。

判決書指出，經營民俗療法店的魏男，於2022年8月24日晚間，擅自為林姓男子扎針放血，賺得醫療費1500元，不料，林男返家之後，發現自己背部有瘀青及不明點狀針刺傷口，氣得向警方報案，控告魏男傷害罪，他並於檢方偵查時強調，當天魏男說，要為他提供背部舒緩、按摩背部的服務，沒想到會變成扎針放血。

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台中地檢署偵查時，魏男坦承自己為林男「拔空罐放鬆」（俗稱拔罐），否認有扎針放血，他辯稱不知林男背部為何會有「不明點狀刺青」，他沒有問林男要不要做放血療程，只有問林男要不要拔罐。

不過，台中市食品藥物安全處醫政人員稽查時，確實發現工作層架內放有多盒優美採血針，且已有開封，魏男也承認自己平時有使用採血針，於顧客拉傷、紅腫的瘀青部分，用針具扎2到3下，幫助瘀青部位舒緩，中檢認為放血屬於中醫針灸刺血療法的醫療行為，魏男同時觸犯醫師法與傷害罪，從重依違反醫師法起訴。

台中地方法院審理時，魏男坦承犯行，法官認為他態度尚佳，衡量他高中肄業，案發後沒有工作、經濟狀況不好等狀況，依醫師法的非法執行醫療業務罪，判處徒刑6月，可易科罰金，收取的費用1500元沒收，可上訴。

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