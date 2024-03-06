為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

持磚砸死69歲街友、打傷冷氣師傅 屏東街友判刑16年定讞

陳男持磚塊砸死69歲李姓街友。（資料照，記者翻攝）

陳男持磚塊砸死69歲李姓街友。（資料照，記者翻攝）

2024/03/06 11:08

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣31歲陳姓男街友，3年前因不滿問路遭拒還挨罵受辱，憤而持磚塊砸死經常在屏東火車站附近遊蕩的69歲李姓男街友，又持木棒將有過節的張姓冷氣師傅打成重傷，一審屏東地院依殺人、殺人未遂罪併判陳男16年有期徒刑；二審、三審皆駁回上訴，全案定讞。

檢警調查，陳男因生活不順而不開心，又想到曾經向李姓街友問路，卻遭李男以不友善的口氣回應並怒罵三字經，懷恨在心。

2021年10月25日晚上7時許，陳男在屏東火車站附近的高架橋下，拾起路旁磚塊，趁李男熟睡之際，猛砸李男的頭、胸部，李男眼眶骨碎裂，顱骨、胸骨及肋骨多處骨折，傷重不治。

陳男行凶後怒氣未消，又想起之前曾買食品要請從事冷氣裝修的63歲張姓男子吃，卻遭張男嫌棄並以三字經辱罵，讓他難以釋懷，於當晚8時許前往屏東市西市場找到張男，持木棒爆打張男頭部，導致張男頭部嚴重外傷及腦震盪，送醫縫治才保住性命。

警方據報不久便逮到施暴的陳男，檢察官偵辦後，認為陳男下手凶殘，漠視他人生命，依殺人及殺人未遂等罪起訴陳男。

一審屏東地院依殺人罪判處陳男13年徒刑，殺人未遂罪處7年徒刑，合併應執行16年。二審高雄高分院維持原判，最高法院亦駁回上訴，陳男被判刑16年定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不堪騷擾及偷竊 思覺失調女刺死熟睡街友判12年定讞
2023/01/09 11:07

不堪騷擾及偷竊 思覺失調女刺死熟睡街友判12年定讞
屏東街友命案 行凶30歲男惡性重大收押
2021/10/26 23:24

屏東街友命案 行凶30歲男惡性重大收押

專挑年輕女性 SLE病友盼擺脫經濟惡循環
疑邀約喝酒被拒 屏東30歲街友持磚砸死69歲街友
2021/10/26 18:59

疑邀約喝酒被拒 屏東30歲街友持磚砸死69歲街友
羅東命案原來是街友同室操戈 疑生活嫌隙惹離異夫妻殺男室友
2021/09/28 15:30

羅東命案原來是街友同室操戈 疑生活嫌隙惹離異夫妻殺男室友

升息循環即將結束 BB級債多頭行情啟動
屏東知名「豬哥叔」與街友爆衝突 遇襲吐血亡
2021/09/10 10:14

屏東知名「豬哥叔」與街友爆衝突 遇襲吐血亡
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播