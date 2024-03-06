持磚砸死69歲街友、打傷冷氣師傅 屏東街友判刑16年定讞

陳男持磚塊砸死69歲李姓街友。（資料照，記者翻攝）

2024/03/06 11:08

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣31歲陳姓男街友，3年前因不滿問路遭拒還挨罵受辱，憤而持磚塊砸死經常在屏東火車站附近遊蕩的69歲李姓男街友，又持木棒將有過節的張姓冷氣師傅打成重傷，一審屏東地院依殺人、殺人未遂罪併判陳男16年有期徒刑；二審、三審皆駁回上訴，全案定讞。

檢警調查，陳男因生活不順而不開心，又想到曾經向李姓街友問路，卻遭李男以不友善的口氣回應並怒罵三字經，懷恨在心。

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2021年10月25日晚上7時許，陳男在屏東火車站附近的高架橋下，拾起路旁磚塊，趁李男熟睡之際，猛砸李男的頭、胸部，李男眼眶骨碎裂，顱骨、胸骨及肋骨多處骨折，傷重不治。

陳男行凶後怒氣未消，又想起之前曾買食品要請從事冷氣裝修的63歲張姓男子吃，卻遭張男嫌棄並以三字經辱罵，讓他難以釋懷，於當晚8時許前往屏東市西市場找到張男，持木棒爆打張男頭部，導致張男頭部嚴重外傷及腦震盪，送醫縫治才保住性命。

警方據報不久便逮到施暴的陳男，檢察官偵辦後，認為陳男下手凶殘，漠視他人生命，依殺人及殺人未遂等罪起訴陳男。

一審屏東地院依殺人罪判處陳男13年徒刑，殺人未遂罪處7年徒刑，合併應執行16年。二審高雄高分院維持原判，最高法院亦駁回上訴，陳男被判刑16年定讞。

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