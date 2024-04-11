謊稱知名企業家也是股東 不法投資集團吸金1.1億主嫌收押

檢調查獲非法投資吸金集團，查扣現金700多萬元。（民眾提供）

2024/04/11 12:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾以「中國開發投資計畫」推出高報酬率投資方案非法吸金的張姓男子，被逮後又重起爐灶，再成立AIIB公司陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案，吸引40位民眾加入，吸金逾1億1千萬，檢調獲報追查，陸續逮捕張男共5人到案，檢方複訊後成功聲押張男獲准，目前正全面清查資金來源及流向。

雄檢指出，71歲張姓男子曾以某境外公司名義對外招攬民眾投資「中國開發投資計畫」，並以高報酬率投資方案非法吸金，經檢察官提起公訴後，又於2016年間起又另起爐灶，與盧姓女子（57歲）以AIIB公司名義，陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案，藉此吸收游離資金。

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檢調發現，張男為了取信被害人，還虛構國內某知名企業家也有投資AIIB公司原始股，並出示該等企業家為持股人股票招攬投資，並保證配發12%至50%不等年化利率之利息，目前約40位投資人受害，違法吸金金額總額至少1億1261萬元。

檢調獲報展開追查，本月2日起陸續在台南、高雄、台中等4處進行搜索，查扣不法所得現金700萬元及AIIB公司資料DM、投資文件憑證、投資人紅利配發表等文件，並約談張男共5人到案；張男等人落網後對案情避重就輕，檢方複訊後，認為張、盧兩人有勾串共犯、脅迫證人、滅證及逃亡之虞向法院聲押，張男聲押獲准、盧女被法官裁定20萬元交保。

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