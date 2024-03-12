台灣電腦象棋王 假AI炒股吸金破億

警方在機場拘捕主嫌鄭明政（圖中，戴口罩者）。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/12 05:30

鄭明政堅稱開發軟體 卻無法出示相關事證

〔記者姚岳宏／台北報導〕曾寫出「象棋世家」軟體、被譽為台灣電腦象棋王的鄭明政，宣稱開發出AI人工智能機器人，可操作包括股票、基金等金融商品，實際卻以「龐氏騙局」，吸引新竹、苗栗一帶的竹科新貴投資，初估吸金至少一點二億元，刑事警察局上月趁鄭男從廈門回台時在機場逮人，依違反詐欺、銀行法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，訊後羈押。

龐氏騙局 吸引竹科新貴投資

所謂「龐氏騙局」就是一開始以「高報酬，低風險」的話術吸金，之後利用新投資人的錢來支付舊投資人的高額定期報酬，等吸金到一定得程度時，即捲款潛逃，導致投資人血本無歸。

請繼續往下閱讀...

據了解，五十二歲鄭明政曾任國小老師，自幼喜愛象棋，他在大學時期就寫出「看棋機器人」軟體，蒐集二、三十萬個棋局後，二○○二年創出「象棋世家」軟體，曾參加第二屆「電腦對局論壇暨全球電腦象棋爭霸賽」，打敗第一屆冠軍法國隊，被封為台灣電腦象棋王。

警方調查，鄭二○一五年起在香港成立「環球金融交流平台公司」，稱可透過人工智能機器人自動操作股票、基金、債券、貴金屬等金融商品交易，保證年獲利至少八點四％。

新竹貨運男 被騙2千3百萬

許多人見鄭明政以往資歷，加碼投資，實際上鄭只是以老鼠會方式，挖東牆補西牆持續吸金，其中新竹從事貨運工作的中年男子，被騙走二千三百餘萬元最多。

刑事局偵二大隊去年八月收網，當時鄭不在台灣，先拘捕鄭擔任會計的妹妹及林姓共犯等九人，上月再逮鄭，他雖堅稱有開發出軟體，卻無法出示相關事證；目前警方正擴大清查其他被害人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法