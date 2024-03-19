打名人牌吸金36億 假會計師判賠13.3億

亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安（左）涉嫌編造各種不實投資案吸金卅六億元，目前法院判賠合計十三億三千多萬元。（資料照）

2024/03/19 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，向投資人出示與蕭萬長、杜特蒂等國內外政商名流合照，並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造各種不實投資案吸金卅六億元；被害者陸續提訴求償，新北地院日前判決蔡男賠償五名被害者及一家公司計八億六千餘萬元，若加上之前八名被害者求償判賠四億七千多萬元，蔡男目前判賠金額合計十三億三千多萬元。

誆稱與政商名流關係好

檢方調查，蔡國安冒稱是會計師，僱用記帳士經營會計師事務所，另經營投顧及多媒體公司；自二○一四年起，他向投資人宣稱與蕭萬長、朱俶賢、杜特蒂或中鋼公司有良好關係，謊稱獲台塑石化、中聯資源、燁聯鋼鐵、國光生技公司委託籌措資金投資海外相關事業。

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虛構多種不實投資案

蔡男編造各種不實投資文件誆騙被害者，例如誆稱要進口高碳鉻鐵轉售給中鋼公司、受台塑石化委託清運石灰至菲律賓、居中處理中聯公司與菲律賓間廢棄物清運糾紛、承攬燁聯公司廢棄物出口至菲律賓業務、受國光生技董事長詹啟賢委託代募資金等虛構內容。

蔡男還冒充朱俶賢的身分偽造合夥投資契約書，謊稱可從中國進口稀土，約定給投資人每半年總投資額十二％至廿％不等佣金。

一家5口被騙9億最多

檢方調查，蔡男共吸金卅六億元，被害者大多是商人、地方士紳及醫師，其中經營工程公司的徐姓一家五口被騙九億元最多，扣除部分屬投資人續投款項，他實際取得犯罪所得卅三億餘元，另扣掉還給被害者的款項九億元，還有廿四億七千餘萬元未繳回；一審法院去年間依違反銀行法，判處蔡國安十四年徒刑；全案上訴審理中。

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