國運籤「下籤」 南鯤鯓代天府：諸神意旨各方解讀

台南市北門區南鯤鯓代天府今天抽蛇年國運籤，抽到第54「庚戌」籤。（記者王姝琇攝）

2025/01/29 12:24

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北門區南鯤鯓代天府今天抽蛇年國運籤，抽到第54籤、掛首「聞仲西征十絕陣被破後逃」。廟方認為，字面上是下籤、下下籤，經濟與政治可能會牽連，農曆6月過後經濟會反轉；同時強調國運籤主要是民生經濟，「諸神意旨由各方解讀」。

今天是大年初一，南鯤鯓代天府依往例抽國運籤，大約11時15分獲聖杯抽出國運籤，抽到第54「庚戌」籤、掛首「聞仲西征十絕陣被破後逃」，籤詩為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，籤詩左側是「屋漏更遭連夜雨、行船又遇打頭風」。

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南鯤鯓代天府總幹事侯賢名指出，在他看來應該是中籤、中中籤，指2300萬百姓要一起打拚。但隨後受訪又說明，從字面上來看，是下籤、下下籤，「但今年中開始經濟會漸漸、一直好起來，這可能是因為經濟與政治相互牽連。」但他也強調，籤詩見仁見智，表面看起來不好，背後涵義不一定就是不好，不好可能是目前，年中、年底可能就不一樣了。

南鯤鯓代天府董事陳文賢則說，上半年會比較辛苦，農曆6月過後會不一樣，「一重江水一重山」，一邊是山、一邊是水，要走山路還是水路，看如何去拿捏。他也強調，籤詩是個人解讀。

台南南鯤鯓代天府依往例抽國運籤，大約11時15分獲聖杯抽出國運籤，廟方認為從字面上來看，是下籤、下下籤。 （記者王姝琇攝）

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