台中新光三越氣爆4死 每名罹難者可獲補償金1100萬

新光三越氣爆案，營業本部長曹美虹召開記者會說明，每名罹難者家屬可獲補償金額為1100萬。（記者廖耀東攝）

2025/02/15 17:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨公司13日發生嚴重氣爆釀4死36傷，新光三越今天表示，將提供每位罹難者家屬1100萬元補償金（包括慰問金、保險理賠及其他補償等），與家屬一起共度難關。

新光三越氣爆事造成4人不幸罹難，包括24歲林姓女樓管、34歲陳姓樓管，以及澳門籍與家人來台中旅遊的鄧姓祖父（56歲）、盧姓祖母（58歲）。

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新光三越營業本部長曹美虹今天表示，為表達對罹難者家屬最深切的關懷與支持，新光三越提供每名罹難者補償金1100萬元，內容包含慰問金、保險理賠及其他補償等，與家屬一起共度難關；傷者方面目前還有11人住院，有轉院、看護等需求也會積極安排。

新光三越也發聲明表示，針對澳門旅客家屬，自2月14日抵達桃園機場後，新光三越即安排專人專車全程陪同，並全力安排交通、食宿等所需，協助家屬處理後續事宜；對於罹難的新光三越同仁，每日安排幹部前往現場致意，希望盡最大努力提供協助與關懷。

針對氣爆事件，許多同仁和專櫃人員承受了沉重的心理壓力，公司會全力提供一切必要的支持與協助，包括提出帶薪公假，確保工作權益不受影響等，同時將即刻啟動心理支持計劃，積極聯繫專業心理諮商機構，首波心理支持計畫於今明兩天（15、16日）展開，由專業心理師透過團體諮商，幫助同仁梳理內心情緒，未來進一步擴展心理支持計畫的範圍，讓專櫃、其他受影響的分店等都能獲得妥善的心理支持。

新光三越營業本部長曹美虹說明賠償氣爆罹難者和傷者內容。（記者蔡淑媛攝）

今天是台中新光三越氣爆發生第3天。（記者蔡淑媛攝）

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