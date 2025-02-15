花蓮燈會被爆用淘寶貨！議員：同廠商10年拿縣府3億元標案

花蓮太平洋燈會明天落幕，但天使之翼造型燈卻被質疑淘寶貨，縣議員也爆料，該公司10年在花蓮拿走的標案總金額超過3億元。（花蓮縣政府提供）

2025/02/15 13:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府斥資2000多萬舉辦的花蓮太平洋燈會被網友爆料，燈會的裝置藝術「天使之翼」，與淘寶網頁商品「有87分像」；民進黨花蓮縣議員胡仁順說，該得標廠商「藝非特」在花蓮「賺很大」，連續10年得標花蓮太平洋燈會、紅面鴨放暑假活動，10年間在花蓮的標案超過3億元。縣府則回應「都是公開招標」，但是否淘寶貨，縣府表示不清楚細節。

2025太平洋燈會主題「百花齊放」在花蓮東大門夜市旁的花蓮日出大道展出，預計明天閉幕，有高科技水幕雷射動畫、立體水舞的「花好月圓」主燈秀，日出大道上也放了巨型花朵「百花齊放」燈，縣府宣傳號稱「全國最美燈會在花蓮」，但現場的裝置燈「天使之翼」卻被爆是「中國淘來的」。

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網友說，花了2000多萬的燈會竟然是是中國淘寶貨，在淘寶以「網紅天使之翼、天使翅膀造型燈」搜尋，可找到一堆相似產品，隨著規格不同，一組從台幣3000元到4、5萬元都有，「國內都沒設計人才了嗎」、「縣府好意思說全台第一」？

底下也有專業網友透露，這組淘寶貨看起來只要幾千元人民幣，不過花蓮這組燈高2.6公尺，一組約9萬元，加上運輸、組裝測試，總價成本12萬，廠商又要養員工，報價給縣府20萬元內都算合理。

縣議員胡仁順痛批，得標廠商「藝非特」，從2015年開始連續得標花蓮太平洋燈會、紅面鴨活動，太平洋燈會得標8次，金額從2015年的900多萬，到今年的近2100萬；花蓮紅面鴨活動也是該廠商從2016年迄今得標7次，得標金額從2016年的1980萬，到2024年的2800多萬，9年間在花蓮縣府拿1億3954萬多元，等於這10年在花蓮縣府的標案就超過3億元。

胡仁順說，該廠商幾乎靠花蓮縣府吃飯，在採購網的公部門標案，只查到2019年故宮南部園區、2017年雲林縣府、2016年桃園縣府各一次得標紀錄，請縣府深刻檢討，花蓮太平洋燈會、紅面鴨活動連續十年多次單一廠商限制性得標。

對此縣府觀光處認為，「討論這個沒有意義，重點是遊客都很喜歡，應關注的是活動整體效益」，價格之外，運費、維護管理及人力等成本大家都沒看到，至於來源是否淘寶並不清楚細節。

縣府觀光處說明，得標的藝非特公司是專做燈光設計活動的技術廠商，即使沒有直接參加招標，其他縣市大活動的得標公司也都會找這家公司做下包承攬，據了解今年台南的月津港燈會也是該公司負責，台灣能做燈會的廠商老實說不多；縣府強調，太平洋、紅面鴨都是公開招標，很歡迎其他廠商來投標，給縣府更多選擇。

花蓮太平洋燈會明天落幕，圖片為活動的百花齊放主燈秀。（花蓮縣政府提供）

花蓮太平洋燈會明天落幕，在花蓮日出大道有放充氣的百花齊放彩色燈具，但天使之翼造型燈卻被質疑淘寶貨，縣議員也爆料，該公司10年在花蓮拿走的標案總金額超過3億元。（花蓮縣政府提供）

網友爆料，花蓮縣太平洋燈會的天使之翼造型燈，在淘寶上很容易可以搜尋到一大堆類似產品，一組只要幾千塊台幣。（翻攝網路）

花蓮縣政府太平洋燈會的天使之翼造型燈，被網友質疑是淘寶貨，相似度非常的高。（民眾提供）

縣議員胡仁順整理發現，同一家公司藝非特10年來在花蓮縣政府得標超過3億元。（花蓮縣議員胡仁順提供）

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