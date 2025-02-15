為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天狂掉12度！一路連冷4天 下波冷氣團時間曝

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/02/15 17:06

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天大陸冷氣團南下，白天溫度狂掉12度！中央氣象署預報，今天回溫明顯，台北高溫達30度，但明天（16日）又轉冷、直到下週三白天才漸回溫；但下週五（21日）又有一波更強的冷空氣報到，且水氣較多、北部又轉雨。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今晚會有一微弱鋒面通過，但幾乎沒有什麼影響；明天大陸冷氣團逐漸南下，北部和東北部白天就轉冷、其它地區晚上才會轉冷；降雨部分，明天東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。

    「今天天氣暖，台北有30度，但明天白天氣溫一下子掉到18度到20度」，曾昭誠說，這波冷氣團最冷的時間會落在下週一和下週二的清晨，北部和宜蘭在清晨和夜間大約14度，中南部約15度到17度，一直到下週三（19日）才會逐漸回溫。

    曾昭誠也提醒，下週二到下週三清晨會有較明顯的降雨，基隆北海岸，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨。

    曾昭誠指出，下週五又有一波大陸冷氣團報到，強度會較明天這波略強，北部低溫約13度到14度之間，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，但強度仍有調整空間。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播