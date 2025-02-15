明天狂掉12度！一路連冷4天 下波冷氣團時間曝

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/02/15 17:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天大陸冷氣團南下，白天溫度狂掉12度！中央氣象署預報，今天回溫明顯，台北高溫達30度，但明天（16日）又轉冷、直到下週三白天才漸回溫；但下週五（21日）又有一波更強的冷空氣報到，且水氣較多、北部又轉雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今晚會有一微弱鋒面通過，但幾乎沒有什麼影響；明天大陸冷氣團逐漸南下，北部和東北部白天就轉冷、其它地區晚上才會轉冷；降雨部分，明天東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。

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「今天天氣暖，台北有30度，但明天白天氣溫一下子掉到18度到20度」，曾昭誠說，這波冷氣團最冷的時間會落在下週一和下週二的清晨，北部和宜蘭在清晨和夜間大約14度，中南部約15度到17度，一直到下週三（19日）才會逐漸回溫。

曾昭誠也提醒，下週二到下週三清晨會有較明顯的降雨，基隆北海岸，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨。

曾昭誠指出，下週五又有一波大陸冷氣團報到，強度會較明天這波略強，北部低溫約13度到14度之間，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，但強度仍有調整空間。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

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