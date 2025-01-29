真的假的？阿里推新AI模型Qwen 2.5-Max 宣稱贏過DeepSeek

「阿里雲」宣布「通義千問Qwen 2.5-Max」29日凌晨上線。（圖擷取自網路）

2025/01/29 14:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人工智能（AI）模型DeepSeek高性能、低成本震驚矽谷，美、日AI相關個股連日上沖下洗，又傳出阿里巴巴旗下「阿里雲」宣布「通義千問Qwen 2.5-Max」超大規模MoE模型，號稱能力更勝一籌，消息一出，也帶動阿里股價走揚。

阿里「通義千問」團隊的Qwen2.5-Max在29日凌晨悄悄上線，號稱在多項權威基準測試中與世界頂級AI模型比肩，甚至略勝最近轟動全球製造話題的DeepSeek，指稱已可以透過API方式訪問，也可登錄Qwen Chat體驗，例如直接與模型對話或用artifacts及搜索等功能。

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團隊聲稱，研發過程中使用超過20兆token預訓練及精心設計的後訓練方案，並與業界領先的閉源或開源模型對比，在評估編輯程式能力的LiveCodeBench、評估綜合能力的LiveBench、近似人類偏好的Arena-Hard，都超過了DeepSeek V3，另外在測試大學水平知識的MMLU-Pro等其他評估中也展現極具競爭力的成績。

「阿里雲」宣布「通義千問Qwen 2.5-Max」29日上線，官方介紹中聲稱各項指標都領先DeepSeek。（圖擷取自網路）

「阿里雲」宣布「通義千問Qwen 2.5-Max」29日凌晨上線。（圖擷取自網路）

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