國務機要費全刪凍！台中新光三越氣爆 總統勘災慰問金大縮水

賴清德總統今赴台中林新醫院、榮民總醫院，探視台中新光三越氣爆受傷民眾。（總統府提供）

2025/02/15 20:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今赴台中林新醫院、榮民總醫院探視台中新光三越百貨氣爆案受傷民眾，並感謝相關人士投入救災工作。然而因國務機要費已遭立法院全數刪除與凍結，以往家屬收到由總統餽贈的慰問金包含國務機要費與部會兩筆齊贈，如今致贈僅能改由衛福部經費支應，傷者慰問金大幅縮水。

賴清德總統致詞表示，政府將全力協助傷者，期盼他們早日康復；並感謝台中市府團隊，特別是消防人員、救災人員、醫療人員，還有見義勇為的民眾、志工，全心全意投入救災工作。賴清德也責成行政院長卓榮泰要求相關部會，協助各地方政府做好公安工作。

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總統府發言人郭雅慧回應媒體詢問表示，因立法院大量刪凍中央政府總預算案，其中總統府國務機要費3000萬元，遭刪除2000萬元，凍結1000萬元。以往總統赴醫院探視傷者，會餽贈在加護病房者2萬元上下，普通病房者6千元上下之慰問金。現在整筆國務機要費都無法動用下，僅由衛福部經費支應，額度大縮水遠不若過往一半。

不只如此，總統在兩家醫院護理站，皆親切關心問候值班醫護話家常，問候工作量與津貼福利，隨後致贈加菜金，此紅包也因為國務機要費遭砍凍，而僅由衛福部提供，不若過往豐厚。

賴清德9日前往台中出席空軍士官長胡鐙云公奠時，也因無法動用國務機要費餽贈慰問金，僅能由國防部經費支應，且額度則從以往的20萬元縮水至15萬元。

事實上，總統國務機要費並不是用在總統身上，主要用途於公益、慰問及勗勉，六成用在犒賞辛苦執勤的軍警等公職，四成用在弱勢與社福機構，也有部分使用於急難緊急慰問，讓家屬生活得以因應突發。過去十一年不分政黨的歷任總統，國務機要費都是編列三千萬，立法院基於尊重總統職權不曾刪凍，但現今是三千萬「全數」遭立法院刪凍，實屬不合理，期盼下週總預算案朝野協商，能讓總預算僵局有解，讓公務執行與國家進步順利向前。

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