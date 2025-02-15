台灣燈會首週六機場捷運站塞爆 緊急加開列車、取消進出站刷卡

台灣燈會今天迎來開幕後首個週六假日，機捷A18站擠入大量民眾，圖為晚間8點40分民眾排隊出站。（記者黃政嘉攝）

2025/02/15 22:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣燈會12日正式開幕，今天迎來首個週六假日，A18與A19兩燈區的機場捷運站，傍晚起湧入大量人潮進出，人潮大排長龍，晚間9點時，A18站仍有大批人潮等候出站，桃園市政府指出，因應參觀燈會人潮，市府啟動緊急應變措施，包括加開列車、機動取消進出刷卡等措施疏導人潮。

記者搭乘機場捷運晚間8點18分抵A18站，出站月台有不少民眾排隊等車，出站口則擠滿大批民眾排隊等候出站，順利出站須耗上數分鐘，人潮隨著到站的捷運車次批批湧入，緩慢消化，進、出站的人流，在月台跟車站大廳間的手扶梯間交會更顯壅塞。

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A18站大廳不少穿黃色背心的疏導人員在人流旁大聲疏導進、出站方向，「繼續往前」聲音不斷，警方也在旁隨時注意進出站人潮狀況。

晚間8點13分在機捷A19站搭上捷運的遊客鄭先生表示，今天參觀燈會從Ａ19站進來時，進出人潮就堵塞不順暢，疏導動線覺得不夠理想。

桃園市政府指出，桃捷公司晚間於A18站高鐵桃園站，華泰購物中心與高鐵連接通道採單向進出管制，避免旅客與進出站旅客交織，加快捷運進出站；A19站桃園體育院區站，因當站人潮過多，列車亦採取過站不停，疏導旅客至A18桃園高鐵站下車。此外，桃捷亦將加班列車全數發出，加入疏運行列，已達最大加班車運能。

市府指出，截至晚間6點半，根據中華電信人流統計，12日開幕至今已湧入超過140萬人次參觀台灣燈會；A18與A19兩燈區，最高同時有近17萬人在場參觀；高鐵站加上A18站，最高有近3萬人進出或停留。

桃捷公司表示，捷運站疏導視人潮狀況，分進出站刷卡處閘門、月台門、及捷運站出入口三階段管制，至於機動取消進出刷卡，非免費搭乘，而是因應大量人潮湧入車站時，民眾若遇到刷卡刷不過的情形，第一時間可先通行，後續再完成刷卡。

機捷A18站擠入大量民眾。（記者黃政嘉攝）

機捷A18站擠入大量民眾，圖為晚間8點23分民眾排隊出站。（記者黃政嘉攝）

機捷A18站擠入大量民眾，圖為晚間8點56分進站民眾與月台下車民眾，在手扶梯交會處。（記者黃政嘉攝）

機捷A18站擠入大量民眾，圖為晚間10點03分進站民眾排隊等上月台，月台因已現人潮，月台手扶梯前以人龍管制疏導。（記者黃政嘉攝）

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