為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣燈會機捷塞爆！交通部建議改搭台鐵、國道客運

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

    2025/02/15 23:42

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣燈會週六（15日）晚間結束後，人潮塞爆桃園機場捷運；交通部晚間說明，除請桃捷公司加開臨時班次，還由高鐵、台鐵和國道客運啟動疏運聯防機制，並建議民眾多搭台鐵和國道客運。

    交通部指出，賞燈旅客進入高峰，因應桃園捷運A18、A19站旅客已達到飽和，交通部除請桃園捷運公司加開臨時班次、實施人潮管制措施外，並指示台鐵、高鐵及國道客運啟動聯防機制。

    台鐵公司已預定2月15至17日、2月22至24日共6日將加開區間（快）車共41列次，民眾可利用台鐵中壢站、內壢站及楊梅站等三站進出，其中內壢站、楊梅站站外即設有接駁公車，提供旅客便捷轉乘服務；中壢站旅客可由前站出站，步行約1公里至機場捷運 A22 老街溪站，轉乘至A18站直達燈會主會場。

    台灣高鐵自2月12日至2月23日燈會期間原已規劃加開95班次列車（南下47班、北上48班），今日賞燈人潮增加，高鐵桃園站並實施彈性開放人工閘門，啟動付費區及站外人潮分流管制、開放自由座未購票旅客進站等措施、及再加開臨時班次因應。

    公路局協調國道客運業者提供16輛車，自今日20時起到24時，在桃園捷運A19站開行臨時路線班車，每20分鐘一班，直達台北車站。

    台灣燈會持續展出至2月23日，後續燈節期間，交通部建議民眾可多加利用台鐵、高鐵及國道客運，以避開桃園捷運尖峰時段，並避免壅塞在捷運場站內。

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）（記者吳亮儀攝）

    交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）（記者吳亮儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播