台灣燈會機捷塞爆！交通部建議改搭台鐵、國道客運

交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

2025/02/15 23:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣燈會週六（15日）晚間結束後，人潮塞爆桃園機場捷運；交通部晚間說明，除請桃捷公司加開臨時班次，還由高鐵、台鐵和國道客運啟動疏運聯防機制，並建議民眾多搭台鐵和國道客運。

交通部指出，賞燈旅客進入高峰，因應桃園捷運A18、A19站旅客已達到飽和，交通部除請桃園捷運公司加開臨時班次、實施人潮管制措施外，並指示台鐵、高鐵及國道客運啟動聯防機制。

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台鐵公司已預定2月15至17日、2月22至24日共6日將加開區間（快）車共41列次，民眾可利用台鐵中壢站、內壢站及楊梅站等三站進出，其中內壢站、楊梅站站外即設有接駁公車，提供旅客便捷轉乘服務；中壢站旅客可由前站出站，步行約1公里至機場捷運 A22 老街溪站，轉乘至A18站直達燈會主會場。

台灣高鐵自2月12日至2月23日燈會期間原已規劃加開95班次列車（南下47班、北上48班），今日賞燈人潮增加，高鐵桃園站並實施彈性開放人工閘門，啟動付費區及站外人潮分流管制、開放自由座未購票旅客進站等措施、及再加開臨時班次因應。

公路局協調國道客運業者提供16輛車，自今日20時起到24時，在桃園捷運A19站開行臨時路線班車，每20分鐘一班，直達台北車站。

台灣燈會持續展出至2月23日，後續燈節期間，交通部建議民眾可多加利用台鐵、高鐵及國道客運，以避開桃園捷運尖峰時段，並避免壅塞在捷運場站內。

交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）

交通部緊急協調國道客運輸運台灣燈會旅客。（交通部公路局提供）（記者吳亮儀攝）

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