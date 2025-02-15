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    台灣燈會機捷塞爆！台鐵、高鐵加開列車協助疏運

    到桃園看燈會的民眾多，台鐵也增加輸運班次。（台鐵公司提供）（記者吳亮儀攝）

    到桃園看燈會的民眾多，台鐵也增加輸運班次。（台鐵公司提供）（記者吳亮儀攝）

    2025/02/15 23:01

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣燈會在桃園首個週六假日，晚間大量人潮造成機場捷運壅塞，台鐵公司和台灣高鐵公司都投入加班次疏運。高鐵公司平均15分鐘就有一班車，協助快速疏運旅客，台鐵疏運和車站狀況也大致良好。

    台鐵公司說明，中壢站、內壢站及楊梅站疏運情況截至目前為止大致良好，台鐵也已規劃加開列次，提醒旅客到站後請依現場指示及工作人員指引移動，遵循動線排隊，以確保通行順暢。

    接駁轉乘部分，内壢站及楊梅站的公路接駁點接設置於站外；中壢站則由前站出站步行約1公里至A22老街溪站後，轉乘機場捷運至A18站燈會主燈會場。

    另外，高鐵公司啟動運具聯防機制，在高鐵桃園站成立前進指揮所，以紓緩台灣燈會及機場捷運大量人潮。高鐵公司今天也特別增開17班次，包含南下10班及臨時，北上7班。

    高鐵桃園站因應桃捷A18人潮湧現，高鐵桃園站已配合初步人流管制，引導捷運旅客透過站外進出燈區及A18捷運間，不使用與捷運連結的電扶梯，以避免人流交織。晚上18時開始，進行車站進出站人潮分流管制，分別於付費區及站外設置導引設施，分流北上、南下及桃捷旅客依既有動線陸續進站。

    高鐵公司晚間7點10分開始加速開放自由座未購票旅客進站，在穿堂層設置北上自由座排隊動線，管制旅客依序進入月台，排隊旅客約可於20分鐘內上車，並有秩序的按照工作人員的指引前往月台搭車。晚間8點50分，穿堂層人潮逐漸紓解，平圴15分鐘就有一班車可以協助快速疏運旅客。

    台灣高鐵公司強調，儘管賞燈旅客眾多，然現場秩序良好，整體疏運順暢，敬請旅客安心賞燈，配合站務人員引導，耐心等候、依序乘車。

    高鐵公司配合疏運燈會人潮。（高鐵公司提供）

    高鐵公司配合疏運燈會人潮。（高鐵公司提供）

    到桃園看燈會的民眾多，台鐵也增加輸運班次。（台鐵公司提供）

    到桃園看燈會的民眾多，台鐵也增加輸運班次。（台鐵公司提供）

    到桃園看燈會的民眾多，台鐵也增加輸運班次。（台鐵公司提供）

    到桃園看燈會的民眾多，台鐵也增加輸運班次。（台鐵公司提供）

    高鐵公司配合疏運燈會人潮。（高鐵公司提供）

    高鐵公司配合疏運燈會人潮。（高鐵公司提供）

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