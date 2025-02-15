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    木瓜牛奶連鎖店被爆用發霉爛瓜 桃機二航廈美食街分店暫停營業

    日春木瓜牛奶連鎖店爆食安疑慮，桃場二航廈B2美食街業者義美吉盛公司發出聲明說，已要求機場分店立即暫停營業，查核食安，若經查證屬實將依合約規範終止合約。（記者朱沛雄攝）

    日春木瓜牛奶連鎖店爆食安疑慮，桃場二航廈B2美食街業者義美吉盛公司發出聲明說，已要求機場分店立即暫停營業，查核食安，若經查證屬實將依合約規範終止合約。（記者朱沛雄攝）

    2025/02/15 18:59

    相關新聞：
    知名連鎖木瓜牛奶店被爆用發霉爛木瓜！員工曝主管教「爛了切掉就好」

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕木瓜牛奶連鎖店資深老員工在臉書社團爆料，某幾間分店每到夏天都會有木瓜發霉腐爛，他回報後，執行長卻要各店削掉發霉爛掉部位繼續用，賣給客人喝。爆料影片拍攝地點在桃園機場店，桃園機場第二航廈B2美食街業者義美吉盛公司發聲明，已於接獲通報後第一時間要求該店立即暫停營業，並進行食品衛生安全查核，如經查證屬實，將依合約規範終止合約。

    爆料者在臉書社團「爆料公社」PO出業者將發霉處切掉的影片說，叫來的木瓜是好的，但店家一次都會叫好幾箱，夏天的時候，木瓜一定會有發霉跟爛掉，但這些發霉發爛的木瓜不會丟掉，會把發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝。

    義美吉盛指出，公司接獲通報日春木瓜牛奶店發生疑似食安事件，已於第一時間要求該店立即暫停營業，進行食品衛生安全查核，如經查證屬實，將依合約規範終止合約。

    義美吉勝說，目前全面進行商場清潔安全稽核，積極加強廚房環境衛生整潔、落實人員健康自主管理，冀望用最安全的防護規範來保障消費者權益，秉持餐飲食品衛生安全準則、儘速完成衛生檢查。

    日春木瓜牛奶連鎖店桃機二航廈B2美食街分店。（記者朱沛雄攝）

    日春木瓜牛奶連鎖店桃機二航廈B2美食街分店。（記者朱沛雄攝）

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