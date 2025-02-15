悲！馬博拉斯橫斷墜崖女山友找到了 遺體遭砂石掩埋

搜救人員找到罹難者遺體，直升機在空中看到搜救人員所在地點。（南投縣消防局提供）

2025/02/15 18:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕43歲賴姓女山友大年初一在馬博拉斯山烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防搜救人員上山搜尋4天未有所獲，搜救人員今天（15日）搭直升機空勘，在斷崖下方400公尺處發現女山友遺體，直升機下午二度吊掛搜救人員下到現場，從砂石中拉出遺體，載送到花蓮縣交由警方和家屬處理。

馬博拉斯橫斷登山隊大年初一（1月29日）行經馬博拉斯山烏拉孟斷崖，賴姓女山友不慎墜谷，當地訊號不佳，南投縣消防局隔天接獲報案說，收到其他山友的Garmin inReach衛星追蹤通訊裝置，有1人於烏拉孟斷崖跌落山坡，受傷無法移動，協助報案。

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南投縣5名搜救人員當天搭直升機落地馬博山屋，步行到烏拉孟墜落點下切深150公尺仍未尋獲，只發現哨子和登山杖等物。現場天候惡劣、積雪嚴重，搜救人員陸續有高山症反應，第一梯次4天搜救行動暫停並下撤。

南投縣消防局今天上午再申請直升機，載送5名搜救人員到馬博烏拉孟斷崖上方空勘，遠遠發現山壁有東西。直升機下午第二度載搜救人員上山，搜救人員吊掛下到斷崖處，在烏拉孟斷崖下方約400公尺處找到女山友遺體。

女山友被砂石掩埋，只一截露出腰部，搜救人員合力挖開，拉出遺體打包，吊上直升機，載送到花蓮縣，下午降落在花蓮德興棒球場，交由警方及家屬處理。

搜救人員在直升機上發現疑似女山友的遺體。（南投縣消防局提供）

搜救人員由直升機吊掛下到發現罹難者的地方搜尋。（南投縣消防局提供）

搜救人員將罹難者遺體從砂石中拉出並打包，等候直升機吊掛上機。（南投縣消防局提供）

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