三灣清潔隊員落實垃圾破袋檢查 意外保住鄉親護照與3萬外幣

三灣鄉長李運光（右2）到三灣分駐所關心並表揚清潔隊員呂國良（右1）、温凱勛（左1）落實垃圾破袋檢查與拾金不昧，保住呂女（左2）的護照與外幣。（三灣鄉公所提供）

2024/04/28 11:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉公所清潔隊員呂國良、温凱勛於26日執行垃圾清運時，破袋檢查一包黑色垃圾袋，結果發現裡頭有一本本國籍護照及多國外幣，換算台幣約3萬元；2人隨即回報公所，並將護照及外幣一併送往三灣分駐所，經警方聯繫所有人領回。鄉長李運光表揚2名清潔隊員拾金不昧。

呂國良、温凱勛於26日上午執行垃圾清運，於內灣村水頭屋清運點，發現一個用黑色袋裝的垃圾遂破袋檢查，結果發現裡頭有一個夾鏈袋，袋內裝有一本本國籍呂姓女子的護照及一個內有新加坡幣、日圓、美金等外幣的皮包，幣值換算台幣約3萬元。

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呂、温2人隨即回報鄉公所，並將夾鏈袋內的護照與錢包外幣一併送至三灣分駐所；由警方與護照所有人取得聯繫，呂女於當天下班後，至三灣分駐所領取。經警方了解後，原來是呂女家中的老人家於清理住家時，將用來裝護照及外幣的夾鏈袋誤當成垃圾丟棄，呂女感謝清潔隊員協助。

李運光得知此事，也到三灣分駐所關心並表揚呂、温2名清潔隊員的拾金不昧，表示，若非2名清潔隊員落實垃圾破袋檢查，呂女的護照與外幣已被送至焚化廠燒毀，將會予以記功，列入考評優績。李運光同時也提醒鄉親丟廢棄物前再三檢查，以免損失自身錢財，也請鄉親做好垃圾分類。

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