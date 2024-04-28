為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

三灣清潔隊員落實垃圾破袋檢查 意外保住鄉親護照與3萬外幣

三灣鄉長李運光（右2）到三灣分駐所關心並表揚清潔隊員呂國良（右1）、温凱勛（左1）落實垃圾破袋檢查與拾金不昧，保住呂女（左2）的護照與外幣。（三灣鄉公所提供）

三灣鄉長李運光（右2）到三灣分駐所關心並表揚清潔隊員呂國良（右1）、温凱勛（左1）落實垃圾破袋檢查與拾金不昧，保住呂女（左2）的護照與外幣。（三灣鄉公所提供）

2024/04/28 11:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉公所清潔隊員呂國良、温凱勛於26日執行垃圾清運時，破袋檢查一包黑色垃圾袋，結果發現裡頭有一本本國籍護照及多國外幣，換算台幣約3萬元；2人隨即回報公所，並將護照及外幣一併送往三灣分駐所，經警方聯繫所有人領回。鄉長李運光表揚2名清潔隊員拾金不昧。

呂國良、温凱勛於26日上午執行垃圾清運，於內灣村水頭屋清運點，發現一個用黑色袋裝的垃圾遂破袋檢查，結果發現裡頭有一個夾鏈袋，袋內裝有一本本國籍呂姓女子的護照及一個內有新加坡幣、日圓、美金等外幣的皮包，幣值換算台幣約3萬元。

呂、温2人隨即回報鄉公所，並將夾鏈袋內的護照與錢包外幣一併送至三灣分駐所；由警方與護照所有人取得聯繫，呂女於當天下班後，至三灣分駐所領取。經警方了解後，原來是呂女家中的老人家於清理住家時，將用來裝護照及外幣的夾鏈袋誤當成垃圾丟棄，呂女感謝清潔隊員協助。

李運光得知此事，也到三灣分駐所關心並表揚呂、温2名清潔隊員的拾金不昧，表示，若非2名清潔隊員落實垃圾破袋檢查，呂女的護照與外幣已被送至焚化廠燒毀，將會予以記功，列入考評優績。李運光同時也提醒鄉親丟廢棄物前再三檢查，以免損失自身錢財，也請鄉親做好垃圾分類。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市清潔隊拆解廢木櫃抽屜發現現金 獨居長者領回感謝拾金不昧
2024/04/21 09:50

中市清潔隊拆解廢木櫃抽屜發現現金 獨居長者領回感謝拾金不昧
台中小四男童撿逾20萬元送派出所招領 失主大讚
2024/04/25 11:27

台中小四男童撿逾20萬元送派出所招領 失主大讚

三星全新8K顯示器 送近六萬元好禮
后里爺孫拾金不昧 月眉警民防攜手暖助移工
2024/03/04 09:57

后里爺孫拾金不昧 月眉警民防攜手暖助移工
清潔婦撿到7香菸盒驚見35萬現金！ 警滑臉書找到失主
2024/04/21 23:26

清潔婦撿到7香菸盒驚見35萬現金！ 警滑臉書找到失主

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播