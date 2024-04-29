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基泰大直損鄰害樓塌 副理、工地負責人等5人起訴

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

2024/04/29 09:53

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦基泰大直損鄰案，今日依刑法違背建築術成規等罪嫌，起訴基泰工程部副理張博翔及工地負責人邱丞鴻等5人，基泰董事長陳世銘等2人被控殺人未遂部分簽結。

被起訴者除了張博翔及工地負責人邱丞鴻2人外，建築師王德生及基泰公司專案人員姜若彥因涉行使業務登載不實文書、使公務員登載不實罪嫌被起訴，福益公司專案工程人員劉豐壽則涉使公務員登載不實（準公文書）罪嫌起訴。

檢方建請法院請審酌，擔任工地主任的張男，及擔任監工人邱男，枉顧各項法令及建築成規要求，僅為求私利，對於基泰大直建案工程進行，出現種種未按圖施作情況，且為規避損鄰爭議，多次調整監測數據，枉顧監測系統所發出警訊，因2人違背建築術成規行為，再加上劉豐壽、王德生2人於勘查程序中敷衍行事，使各項審核機制淪為形式，喪失糾錯功能，終致發生本案房屋倒塌，上百人被迫離開家園憾事。

且邱、張2人於偵查中又飾詞矯辯，推卸責任；王德生就其未據實踐行損鄰事件勘驗一情，亦含混其詞，均未坦承犯行，其3人對公共利益造成具體危害甚鉅，均請從重量處7個月以上之刑，以示警惕。

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