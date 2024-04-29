上百龍捲風狂掃美國中部各州！房屋夷為平地 至少5死

美國奧克拉荷馬州遭龍捲風強烈破壞，建築夷為平地。（美聯社）

2024/04/29 07:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中部近日遭遇龍捲風襲擊，自上週五起有100多個龍捲風摧毀了多州的房屋和建築物，至少造成5人死亡，包括1名嬰兒，其中奧克拉荷馬州（Oklahoma）週日已宣布進入災難緊急狀態。

綜合外媒報導，美國中部各州已持續3天的惡劣天氣。週日，包括德克薩斯州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇裡州、堪薩斯州和伊利諾伊州受到猛烈風暴威脅。據美國國家氣象局稱，過去兩天共收到近120起龍捲風報告，週日也向超過4700萬人發布大風、大雨和冰雹的風暴警報，不穩定天氣將持續到週一。

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奧克拉荷馬州週日出現嚴重的破壞，當地部門一夜之間收到35起龍捲風通報，許多房屋嚴重受損，高速公路關閉，大規模停電，數十人受傷，該州至少4人死亡。愛荷華州也有1名受傷住院男子也宣告不治。

奧克拉荷馬州的建築物遭受了嚴重的結構性損壞，多處幾乎已被夷為平地。一名當地企業家含淚訴說，不知道如何重建。奧克拉荷馬州州長凱文·斯蒂特（Kevin Stitt）週日在記者會上說，市中心的企業似乎都被摧毀，硫磺鎮約有30人受傷，「這絕對是我擔任州長以來所見過最嚴重的損失。」

龍捲風使當地建築重創。（美聯社）

奧克拉荷馬州多處滿目瘡痍。（美聯社）

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