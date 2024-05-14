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台東知本自小客自撞電箱翻入溝 車上男女無生命跡象

知本自小客疑似超速失控，撞倒變電箱後衝進草叢，車禍也造成附近停電。（記者劉人瑋攝）

知本自小客疑似超速失控，撞倒變電箱後衝進草叢，車禍也造成附近停電。（記者劉人瑋攝）

2024/05/14 22:13

首次上稿 21:25
更新時間 22:13（補充案情）

〔記者劉人瑋／台東報導〕今晚上8時許，台東縣知本鄉大學路發生一起嚴重車禍，一輛自小客疑似超速失控，撞到路邊電箱後飛入大溝，不僅車輛底盤撞爛，連引擎都飛到10公尺外的稻田中，車上一對夫妻被發現時已無生命跡象。

大批警消獲報趕赴現場，才剛踏出車門就見散落一地的零件，隨後才看到卡在大溝上的車體，車上一對年約20歲左右的男女已無生命跡象，據地方人士指出，車上男女可能是一對楊姓夫妻，目前正後送急救中，並進一步確認身分。

路旁變電箱則被撞爛，整條路停電，路旁鐵柵欄也被撞得扭曲。由於車子卡在大溝上，警消跳入溝中將人救出後送，又因車上載有安全帽，懷疑仍有受困者，經幾番搜尋並吊起車輛後才確定傷患悉數救出。

民眾表示，當時正要外出丟垃圾，就聽到強烈碰撞聲，隨後附近路燈全數停電。

而在事發前目擊肇事車輛的大學生表示，自己和學弟2人騎車途中，發現自小客從後方高速飆過，最後切入己方車道後快速離去，「只見一道白光閃過」，隨後遠處發出強烈閃光，往前騎近才發現變電箱被撞毀、車輛卡在大溝上，才連忙報警。警方目前正調閱相關監視器以進一步釐清肇事原因。

車內1男1女當場失去生命跡象。（記者劉人瑋攝）

車內1男1女當場失去生命跡象。（記者劉人瑋攝）

台東大學知本校區附近平交道一帶發生嚴重車禍，轎車已被吊掛到路面。（記者劉人瑋攝）

台東大學知本校區附近平交道一帶發生嚴重車禍，轎車已被吊掛到路面。（記者劉人瑋攝）

從車體可見其撞擊力道猛烈。（記者劉人瑋攝）

從車體可見其撞擊力道猛烈。（記者劉人瑋攝）

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