爭「舊金山」使用權 美國加州2大機場對簿公堂

奧克蘭國際機場已更名為「舊金山灣奧克蘭國際機場」，不過機場的代碼「OAK」維持不變。（法新社）

2024/05/13 23:03

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州的兩座主要機場「舊金山國際機場」（SFO）與「奧克蘭國際機場」（OAK），儘管都不在舊金山市內，近來卻因「舊金山」這個名詞的使用權而對簿公堂。

《法新社》報導，事件的起因是OAK於今年3月下旬宣布，擬更名為「舊金山灣奧克蘭國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport），此舉引來了SFO的不滿，SFO主張，旅客可能會因為兩座機場的名稱相似而誤會，並把OAK告上法院。

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SFO在訴狀中指出：「奧克蘭都會國際機場（Metropolitan Oakland International Airport）尋求增加旅客人數與收益，方法是倉促又非法的將舊金山國際機場的商標名稱納為己有......對於不會說或不善閱讀英文的國際旅客來說，造成困惑的可能性尤為嚴重。」

OAK的營運單位奧克蘭港務局（Port of Oakland）則於上週四提出了反訴，要求法官裁定，OAK將機場名稱改成「舊金山灣奧克蘭國際機場」的行為，不會構成侵權。

奧克蘭港務局的委託律師表示：「將奧克蘭機場名稱之內的『都會』更改『為舊金山灣』，準確的描述了奧克蘭在灣區的地理位置，也呈現出了機場作為到舊金山灣區旅遊的額外選擇。」

這兩座機場相距16公里，隔舊金山灣（San Francisco Bay）相望，不過兩座機場皆不在舊金山市內，SFO位於聖馬刁郡（San Mateo County），而OAK坐落於奧克蘭（Oakland）。

儘管雙方的訴訟尚未完結，不過奧克蘭官員上週四已一致同意更改機場名稱，此舉不會影響行李標籤的「OAK」簡寫。

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