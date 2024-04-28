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美國中南部5州遭106起龍捲風狂襲 天氣預計將持續惡化

美國內布拉斯加州、愛荷華州、德州、堪薩斯州和密蘇里州，26日遭到106起龍捲風襲擊。圖為內布拉斯加州災區。（美聯社）

美國內布拉斯加州、愛荷華州、德州、堪薩斯州和密蘇里州，26日遭到106起龍捲風襲擊。圖為內布拉斯加州災區。（美聯社）

2024/04/28 11:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中南部的內布拉斯加州、愛荷華州、德州、堪薩斯州和密蘇里州，26日遭到106起龍捲風襲擊，以內布拉斯加州和愛荷華州受災最嚴重，目前尚未有人員死亡通報，但天氣預計會持續惡化。

《NBC》報導，內布拉斯加州奧馬哈市長史托瑟特（Jean Stothert）表示，當地遭到2起破壞性龍捲風襲擊，部分民宅損毀，她已簽署緊急聲明，允許居民使用州和聯邦援助措施。

美國國家氣象局專家法蘭克斯（Chris Franks）透露，奧馬哈的2起龍捲風分別為EF3級（風速每小時220至268公里，可將房屋吹離地基、捲走外牆）和EF2級（風速每小時177至220公里，可吹走部分屋頂並破壞窗戶玻璃）。

史托瑟特對美國國家氣象局和當地媒體發出的龍捲風警報相當感謝，因為有天氣預報的準確警告和早期預警，讓市民能夠避免受傷或是死亡。內布拉斯加州格拉斯郡衛生單位主管胡斯（Lindsay Huse）指出，奧馬哈約有20多人受到輕傷，在醫院治療後皆已出院。

愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds），則宣布波特瓦特米郡進入災難緊急狀態，當地40至50棟房屋完全被摧毀，目前有2起受傷通報，其中1起為重傷，所幸沒有生命危險。

氣象局預估奧克拉荷馬州奧克拉荷馬城、德州達拉斯、堪薩斯州威奇托、內布拉斯加州奧馬哈、威斯康辛州密爾瓦基、麥迪遜共3000萬人口在27日會遭遇惡劣天氣。

另外，德州北部、奧克拉荷馬州西半部、堪薩斯州、密蘇里州和愛荷華州部分地區，有近700萬人口需注意有可能發生的龍捲風襲擊。

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