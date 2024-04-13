健身房老闆高調炫富涉違法招攬學員吸金 警逮13人送辦

男子葉展皓等13人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/13 17:10

〔記者邱俊福／台北報導〕北市士林區一家健身房前年底遭網紅模特兒榮玉指控勒索，不久榮玉PO自白道歉影片，令網友懷疑被逼迫，引發議論。刑事局偵九大隊第二隊經長期追查，發現健身房老闆「小龍」葉展皓，平時在社群高調炫富，不僅涉及該件恐嚇取財，還夥同旗下員工違法招攬學員投資外匯期貨，不法獲利1800萬元，前天逮捕葉男與旗下成員等13人到案，移送檢方偵辦。

警方調查，25歲葉嫌旗下擁有4家健身房，前年底網紅模特兒榮玉和另名宋姓健身教練，前往葉嫌的士林館借場地使用，因宋男跟葉嫌有承租場地的糾紛，葉嫌跟3名教練圍住宋男理論，雙方爆發口角，其中葉嫌這邊的1名教練還跟宋男發生拉扯，爆發肢體衝突。

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之後，榮玉在網路PO出限時動態分享，表達跟友人在健身房被4人包圍，疑似遭到勒索，原先預約的場地被臨時取消，並以「網紅與同伴太吵，導致出車禍」等理由索取3萬元才離開現場，隔日，女網紅在葉嫌等人逼迫下，在網路社群PO出蓋有手印、對該健身房的親筆道歉信及影片，當時因影片內有男子於背後倒數，加上女網紅雙眼無神，讓網友感覺事件不單純，更質疑「我懷疑我們的國家正在柬埔寨化」。

警方據報調查，查知2021年，葉嫌即開始夥同旗下健身教練，違法招攬學員開班授課外匯、期貨投資課程，跟學員收取高額學費，還創立小老師制度，由小老師負責教導各自招募的學員到外匯、期貨券商平台註冊投資，並從中違法賺取獲利佣金，再由葉嫌於社群網路PO照高調炫富，吸引更多學員。

前天至昨天，警方針對葉嫌及其下健身房執行搜索，逮捕葉與旗下健身教練共13人到案，初估該集團所招募學員約300名，不法獲利高達1800萬元，訊後依違反期貨交易法、組織犯罪、詐欺、恐嚇取財、強制等罪嫌移送檢方偵辦。

警方提醒，經營期貨交易等事業為屬特許行業，未經主管機關金融監督管理委員會證券期貨局發給許可擅自經營者，恐面臨違反期貨交易法的相關刑責，並呼籲，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信來路不明的外匯投資群組，避免掉入假投資詐欺的騙局中。

警方查扣平板電腦、存摺、手錶、手鍊、帳本、折疊刀，以及1千多萬元現金等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

男子葉展皓在網路社群PO高調炫富照片。（記者邱俊福翻攝）

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